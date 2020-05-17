В Краснодаре ночью сгорел строящийся спорткомплекс

В Краснодаре ночью 17 мая произошел пожар в строящемся спортивном комплексе на улице Восточно-Кругликовской

Сообщение о возгорании поступило спасателям в 3:45. Прибывшие на место пожарные установили, что на улице Восточно-Кругликовской горит фасад в строящемся спортивном комплексе площадью 80 кв. метров.

На месте работали семь машин и 23 человека, огонь потушили в 4:53, никто не пострадал, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писали Юга.ру, рано утром 16 мая в Апшеронске загорелась квартира в 4-этажном доме. Из здания эвакуировали 20 человек, один жилец погиб.