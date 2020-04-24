Пожар или взрыв? В мэрии Краснодара рассказали подробности происшествия в многоэтажном доме, в котором погиб мужчина

24 апреля в Краснодаре произошел инцидент с пожаром в многоэтажном доме, в котором погиб человек. Губернатор назвал происшествие взрывом газа, а в мэрии заключили, что дом не был газифицирован

О происшествии в своих соцсетях написал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Случившееся он назвал взрывом газа. Однако спустя полчаса он исправил текст в своем инстаграме и уточнил, что в переулке Ленинском произошло «возгорание газа».

Напомним, инцидент произошел 24 апреля в 13:55 в шестиэтажном доме в переулке Ленинский, 14. Прибывшие на место спасатели установили, что на четвертом этаже горит квартира. Спустя полчаса пламя потушили. При пожаре погиб хозяин квартиры — 68-летний мужчина.

Журналист Юга.ру связался в жительницей шестого этажа дома. Она рассказала, что слышала «хлопок», и сообщила, что дом не газифицирован. В 17:40 инцидент прокомментировали в телеграм-канале администрации Краснодара. Они также подтвердили, что дом не газифицирован, и отметили, что по этому адресу произошел пожар.

В мэрии добавили, что, по предварительной информации, в пострадавшей квартире нашли пустые пластиковые емкости с запахом керосина. Во время тушения пожара и из-за самого возгорания незначительно пострадали квартиры на третьем этаже, а также балконы пятого и шестого этажей. В администрации уточнили, что пообщались со всеми жильцами, после чего решили, что расселение никому не требуется.

Между тем, в разговоре с журналистом Юга.ру жительница дома отметила, что с ней представители мэрии не разговаривали.

«Управляющая компания, обслуживающая дом, уже занимается устранением последствий пожара — помогает с ликвидацией подтоплений на третьем этаже, а также заменит входную дверь в сгоревшую квартиру на четвертом этаже», — подытожили в пресс-службе администрации Краснодара.