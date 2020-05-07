Под Краснодаром произошел крупный пожар на ферме, его тушили более шести часов

Сообщение о возгорании поступило диспетчеру в 00:01. Первое пожарное подразделение, прибывшее на место происшествия, выяснило, что горит сено в металлическом ангаре площадью 860 кв. метров.

Спустя две минуты после приезда объявили повышенный ранг опасности. На месте создали штаб пожаротушения.

В 1:42 пожар в станице локализовали на 860 кв. метрах. В тушении участвовали 62 спасателя и 18 единиц техники. Спустя пять часов, в 6:37, пожар полностью потушили, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Предварительно, пострадавших и погибших нет.

Напомним, в Краснодаре в начале марта произошел крупный пожар возле турбодрома «Белая стрела».