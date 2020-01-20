В Краснодаре сняли баннер со здания с часами

В Краснодаре 20 января сняли баннер со здания с часами, который висел там как минимум с 2014 года

Напомним, рекламу на здании, находящемся на Красной, 124 Б, признали незаконной в 2014 году. Тогда департамент градостроительства и архитектуры Краснодара выявил, что конструкция была установлена без соответствующих разрешений. Ведомство направило запрос в управление муниципального контроля администрации города, однако до 20 января 2020 года реклама оставалась на месте.

В конце декабря 2019 года вопрос о фасаде здания с часами подняли на встрече общественников с мэром Краснодара Евгением Первышовым. Он отметил, что внешняя часть дома находится в удручающем состоянии:

«Если мы сейчас снимем баннер, все упадут в обморок», — отмечал глава города.

Он добавил, что здание принадлежит частному собственнику, а баннер содержит в себе технологии, которые «выставляют из-за противопожарных правил». Тем не менее, подытожил тогда мэр, «подумать о его тематике и замене можно».

20 января помощник мэра Владимир Вербицкий рассказал в своем фейсбуке о том, что со здания все-таки сняли рекламный баннер. Портал Юга.ру обратился в пресс-службу администрации города, чтобы узнать о том, навсегда ли его демонтировали.

«Да, баннер действительно сняли в связи с тем, что Новый год закончился, а баннер был новогодним. Напоминаю, что мэрия не является собственником здания, им распоряжаются другие», — ответил начальник пресс-службы Павел Тычинкин.