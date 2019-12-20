«Если мы сейчас снимем баннер, все упадут в обморок». Мэр Краснодара объяснил, почему нельзя убрать рекламу со «здания с часами»

На круглом столе с общественниками и журналистами 20 декабря мэр Краснодара Евгений Первышов объяснил, что можно сделать с баннером на здании напротив городской администрации

Первышов рассказал, что фасад здания находится в удручающем состоянии, из-за чего после демонтажа рекламы откроется вид, который «не будет украшением города».

«Мы можем подумать, заключить какой-то муниципальный контракт, сделать там свою историю», — сказал мэр, уточнив, что на это придется потратить бюджетные деньги.

«Если мы сейчас снимем баннер, все упадут в обморок», — предостерег глава города.

Первышов добавил, что баннер содержит технологии, которые «выставляют из-за противопожарных правил». К тому же, по его словам, вывеску периодически меняют из-за быстрой изнашиваемости, причем каждое изготовление обходится дорого своему владельцу.

Мэр подытожил, что «подумать о его [баннере] тематике и замене можно».

Ранее Юга.ру сообщали, что на этой же встрече Первышов сообщил о переносе плоскостного фонтана около «Авроры» в другое место.