«Если мы сейчас снимем баннер, все упадут в обморок». Мэр Краснодара объяснил, почему нельзя убрать рекламу со «здания с часами»
На круглом столе с общественниками и журналистами 20 декабря мэр Краснодара Евгений Первышов объяснил, что можно сделать с баннером на здании напротив городской администрации
Читайте также:
Первышов рассказал, что фасад здания находится в удручающем состоянии, из-за чего после демонтажа рекламы откроется вид, который «не будет украшением города».
«Если мы сейчас снимем баннер, все упадут в обморок», — предостерег глава города.
Он пояснил, что здание принадлежит частному собственнику.
«Мы можем подумать, заключить какой-то муниципальный контракт, сделать там свою историю», — сказал мэр, уточнив, что на это придется потратить бюджетные деньги.
Читайте также:
Первышов добавил, что баннер содержит технологии, которые «выставляют из-за противопожарных правил». К тому же, по его словам, вывеску периодически меняют из-за быстрой изнашиваемости, причем каждое изготовление обходится дорого своему владельцу.
Мэр подытожил, что «подумать о его [баннере] тематике и замене можно».
Ранее Юга.ру сообщали, что на этой же встрече Первышов сообщил о переносе плоскостного фонтана около «Авроры» в другое место.
Читайте также
Как в Краснодаре не закрылся независимый книжный магазин «Чарли» и что там есть почитать
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.