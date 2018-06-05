Инструмент романтического типа. Интервью с краснодарским хранителем органа

Краснодарский край ,

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Продолжая серию материалов о людях необычных профессий, Юга.ру публикуют рассказ хранителя краснодарского органа.

Михаил Павалий не просто главный, он единственный органист в Краснодаре вот уже 24 года, а звание хранителя органа не просто поэтичное обозначение. Он действительно больше чем музыкант, больше чем опекун для этого уникального — как и каждый орган — инструмента. Органист сочинской филармонии и учредитель Международного фестиваля органной музыки в Краснодаре, он рассказал, почему не бывает универсальных органов и как удержать слушателя на протяжении многих лет.

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Как в Краснодаре не сразу появился орган

Желание установить орган в Краснодаре было всегда, получалось так, что есть деньги — нет места, есть место — нет денег, либо есть и то и другое, но некому этим заниматься. И как-то это все крутилось на стадии мечтаний. Помню — я еще тогда, кажется, в училище был — нашли какое-то помещение около гостиницы «Москва». Хотели поставить орган на втором этаже, потому что выяснилось, что это то ли дворянское собрание было, то ли еще что-то. Там выступал Рахманинов, пел Шаляпин.

Но приехала комиссия из Москвы и дала заключение, абсолютно непрофессиональное, что пол не выдержит вес органа, а стены не выдержат звука. Это полный нонсенс, я потом говорил со специалистом: «Понимаешь, чтобы разрушились эти стены, тут нужна целая артиллерия, да и выстрелить нужно несколько раз, тогда только развалится». И опять все затихло.

Как я услышал орган и полюбил его навсегда

Я родился в Эстонии, в городе Тарту, это второй город по численности населения после Таллина. Мои родственники — литовцы, они все католики, хотя Эстония, конечно, лютеранская страна. Еще дошкольником я впервые услышал церковный орган и навсегда влюбился в этот инструмент.

Дом наш находился рядом с церковью, и там была возможность заниматься. Так я делал первые шаги. Уже потом, когда встал вопрос именно о профессиональном обучении, пришлось искать педагога. Он сразу нашелся — Евгения Владимировна Лисицина, хотя она жила в Латвии. Когда я первый раз ее услышал, то понял, что буду учиться либо у нее, либо вообще не буду, и поехал в Ригу.

Отец у меня родом с Кубани, работал в милиции. Его перевели в Краснодар. Здесь органа не было. Пришлось идти в музыкальную школу по классу фортепиано, потом поступать в музыкальное училище. Но с органом я не терял связь, каждые каникулы ездил в Латвию и занимался там.

Потом пришлось поступить в консерваторию на фортепианный факультет. В советское время была такая система, что органом могли заниматься только со второго курса консерватории по направлениям фортепиано, хоровое дирижирование, композиция, теория музыки. А в 1990 году я закончил Санкт-Петербургскую консерваторию уже по классу органа.

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И как в Краснодар все-таки приехали орган и я

Когда я закончил консерваторию, в Краснодаре органа еще не было, поэтому меня распределили на Западную Украину, в город Ровно. Уже там я узнал, что здесь появилось творческое объединение «Премьера», которое основал Леонард Гатов. Он стал инициатором того, чтобы в Краснодаре появился орган. Он нашел и помещение, и деньги, но, конечно, здесь надо отдать дань Валерию Александровичу Самойленко, который был в те времена мэром города.

Сколько его помню, он был меломаном, любил музыку, всегда уважительно относился к артистам. Даже помню некоторые такие вещи: вечером сидели, занимались, а он потихонечку на балконе сядет, думая, что его не видно. Но он не знал, что у органиста слух-то хороший — даже когда орган в полную мощь звучит, мне слышно, как кто-то шепотом переговаривается в зале. В общем, он сделал все, чтобы деньги найти, и этот зал отдал. Это был зал для заседаний бывшего горкома КПСС. И его переделали в концертный.

Я, когда узнал, что здесь будет орган, сразу приехал. Пришел на прием в «Премьеру», к Александру Георгиевичу Наконечному. Получилось, что органа у них еще нет, а органист уже есть. И когда дело подошло к решающей стадии, меня вызвали. К тому времени, когда я приехал в Краснодар, я уже был концертирующим органистом, объездил с гастролями все органные залы Украины и Белоруссии.

Меня вызвали, я съездил в Гамбург на прием органа и практически все время был в Краснодаре, когда шла установка инструмента. Александр Георгиевич рекомендовал меня в Сочи. Так что с 6 мая 1994 года я являюсь еще органистом Сочинского зала камерной музыки, сейчас это уже филармония.

Естественно, там немного другая система работы, потому что это курортный город. Если у нас где-то один концерт в месяц, иногда два, то там каждое воскресенье — люди приезжают на короткое время в отпуск и хотят успеть попасть на органный концерт. В Краснодаре другой ритм работы. Один концерт в месяц — оптимально.

Покойный Олег Григорьевич Янченко поддержал меня в том отношении, что органные концерты в городе должны быть роскошью и не надо перекармливать этим жителей. И я, насколько мог, эту позицию держал и до сих пор держу. Это приносит свои результаты. За 24 года у нас интерес к органу не пропал, даже, можно так сказать, возрастает.

Как орган попутно появился и в Анапе

В России сертифицированных фирм, которые строят органы, нет. Так сложилось исторически, что это чуждый нам инструмент, так что все органы привозные. Все, кто этим ремеслом занимаются, — самоучки. В России основная религия — православие, а этот инструмент не используется в служениях, нужды строить органы самостоятельно не было. А в советское время, поскольку орган — церковный инструмент, это не приветствовалось и не поощрялось.

Когда заказывали орган в Германии, деньги, выделенные городом, сразу перевели на счет органостроительной фирмы. А у них так не принято, все оплачивается поэтапно. Немцы изумились и предложили положить деньги в банк, чтобы к окончанию работ накапали проценты. И на эти проценты купили рояль Steinway — эталонный инструмент — и орган в Анапу.

В то время начальник управления культуры сам был музыкантом. Он смотрит, что орган стоит миллион немецких марок, а тут орган стоит 25 тыс. марок. Откуда ему было знать, что он совершенно для других целей. Купили и поставили орган на две клавиатуры и три регистра — тихий и флейта, педаль флейта, первый мануал флейта, второй мануал флейта. То есть три тихих регистра. Да, это орган, его можно ставить в классе консерватории и дома, в конце концов, как пианино. Человек этого не знал и некому было подсказать ему. А когда заказывали инструмент, хоть бы кто-нибудь у меня спросил, что это за орган. Он теперь стоит там мертвым грузом.

Строится орган года два-три, потому что все делается под заказ для конкретного концертного зала. Они приехали, все посмотрели, порекомендовали, какой нужен инструмент. Когда пришли к соглашению и подписали контракт, начали сушить дерево, лить металл. В зале были акустические дефекты, посоветовали обшить деревом. Кресла рекомендовали заменить. Дерево — дуб. Металл — сплав олова, свинца, цинка, ртути, в зависимости от того, какой тембр должна труба давать.

В сентябре нашему инструменту будет 24 года, а он практически как новенький.

Я держу жесткую политику, чтобы случайные люди, случайные гастролеры сюда не попали. Если уж брать гастролеров, то это должны быть профессионалы высокого класса. Правда, не всегда мне это удается. С прежним руководством был очень жесткий конфликт, так что мне даже пришлось писать заявление об увольнении с формулировкой «невозможно дальнейшее сотрудничество с администрацией Муниципального концертного зала», потому что решили устроить проходной двор.

Немецкое барокко

На свои концерты я сам подбираю репертуар. Но бывают и какие-то пожелания со стороны слушателей. По возможности стараюсь удовлетворять их, насколько это позволяет инструмент. Каждый орган — инструмент со своей направленностью. Это не рояль или скрипка, на которых можно играть все что хочешь. У нас немецкий орган. Хоть современный, но все же немецкий, с направленностью на эпоху барокко. Именно немецкое барокко, это важно. На нем прекрасно звучат Бах и добаховский период, романтическая немецкая музыка.

Немецкое барокко предложили те, кто наш орган строил. Для России стараются делать именно такие инструменты. Хоть он адаптирован и для французской музыки, но она звучит немного с акцентом. Да и фирма-строитель немецкая. Если бы французы строили — сделали бы французскую направленность, и немецкую музыку было бы на нем непросто сыграть.

Немного об органах

Универсальным орган быть не может, это живой инструмент. Разве существует универсальный человек? Недаром орган и организм от одного корня. Здесь тоже есть головной мозг, тело, кровеносная система, сердце, которое накачивает воздух, трубы, которые издают звук. Поэтому я говорю, что это нереально. Такого инструмента пока не придумали.

Есть органы романтического типа. Самый яркий пример — орган в Домском соборе Риги. Это эталон немецкого романтического органостроения, на нем прекрасно звучат Регер, Мендельсон и все немецкие романтики. А вот уже Баха там проблематично сыграть, потому что акцент другой.

Есть, допустим, французский романтический орган, который совершенно отличается от немецкого. У нас в России, к сожалению, только один такой — в Большом зале Московской консерватории. На этом органе замечательно звучат французские романтики Франк, Гильман, Сен-Санс, а вот французскую барочную музыку на нем уже сыграть затруднительно.

Просто они все совершенно разные, на одних можно что-то адаптировать, а на других нельзя. Поэтому существуют репертуарные ограничения. Цыганочку на органе тоже можно сыграть, но сами должны понимать, что это будет звучать нелепо.

© Фото Елены Синеок, Юга.ру
© Фото Елены Синеок, Юга.ру
© Фото Елены Синеок, Юга.ру
© Фото Елены Синеок, Юга.ру

Хранитель органа

Перед каждым концертом проводится настройка определенных регистров, которые сильно подвержены влиянию температур. Если что-то глобальное случается, тогда мы должны вызывать фирму, потому что кроме ее сотрудников никого к органу допускать нежелательно. Мастера специально оставили здесь ящик с инструментами, чтобы не таскать его через границу. Он опечатанный, я туда доступа не имею. У немцев так положено, что именно они обязаны это делать, это их работа.

В мои обязанности входит смотреть за инструментом, потому что время от времени бывают какие-то неисправности. Если что-то нарушается, ты это регулируешь либо производишь какой-то мелкий ремонт.

Так как я с детства занимался, то знал, как ремонт делать. Когда я попал в Гамбург на фирму «Беккерат», немцы думали, что я приехал из страны медведей и снегов, а я уже прекрасно знал терминологию. Наш орган интонировал Тим Скопп. Гениальный интонировщик, он настолько тонко это все сделал, что я с такой интонировкой органа, пожалуй, и не сталкивался больше. А я их видел уже, наверное, больше 300. Не каждый органист может этим похвастаться.

Орган в концертном зале

У нас инструмент сам по себе шикарный, я такой по звучанию мало где слышал. Но орган в концертном зале — абсурд. В Европе тоже ставят, но не каждый человек пойдет на органный концерт в такой зал. Они пойдут в собор, потому что орган стоит там, где и должен быть. В нашем зале эхо длится полсекунды, а для органа нужно минимум 5 секунд. В Домском соборе в Риге, например, 12 секунд.

К экспериментам я очень настороженно отношусь. Орган — прекрасный сам по себе инструмент и самодостаточный, эксперименты ему не нужны, он не для этого создан. Обычно этим занимаются, кому нечего сказать как музыканту, потому что сыграть того же Баха не получается. Им кажется, что это гениально, а в зале все недоумевают, мягко говоря.

Нужно ли органу сопровождение

Бывают концерты совместно с хором, скрипкой или оркестром. Но это бывает нечасто, потому что орган больше позиционируется как сольный инструмент. Понимаете, в чем дело. Если брать, допустим, органно-вокальные вещи, за всю историю музыки, и в добаховский период, и Бетховен, и Моцарт — ни одного сочинения не написали для сольного голоса и органа. А ведь эти композиторы были гениальны, это основоположники композиторской культуры. Они прекрасно знали, что такое орган и что такое голос, и почему-то никто не написал.

То есть все, что мы слышим для голоса с органом, — это все химия, это переложение, то есть это написано для рояля с голосом либо для оркестра с голосом. Получается, когда мы это играем, органист поучает Баха и того же Бетховена, как надо писать музыку.

Я допускаю, что есть любители голоса с органом, для них можно сделать специальный концерт, один-два в сезон. Я достаточно часто бывал на концертах в Домском соборе в Риге. Билеты на концерты туда покупаются за несколько месяцев, иначе их не достать. И люди шли слушать орган, а им давали дудочку под орган, пение под орган, скрипку под орган. Даже был концерт с латышским хором, во время которого люди вставали и демонстративно уходили.

© Фото Елены Синеок, Юга.ру
© Фото Елены Синеок, Юга.ру
© Фото Елены Синеок, Юга.ру
© Фото Елены Синеок, Юга.ру

Органная музыка и современность

Сейчас для органа тоже пишут, но большей частью успешно это делают западные композиторы, это традиционный для них инструмент. У нас пытаются, но не всегда получается как надо. Но тут все зависит от таланта композитора, от знаний инструмента, потому что он очень специфический.

Во-первых, диапазон. Это не рояль, у которого клавишный диапазон больше. У органа звуковой диапазон большой, а клавиш меньше. То есть тут нужно знать, в каких пределах ноты можно использовать, потому что могут написать, а таких клавиш в органе нет.

Надо сказать, что за всю историю русской музыки, к сожалению, ни один композитор — ни Чайковский, ни Глинка, ни Шостакович, ни Прокофьев — не написали шедевр для органа. Произведений, которые знал бы весь мир, никто не написал.

Насчет современных композиторов точно не скажу. Есть в Краснодаре Вадим Малюченко, закончил Петербургскую консерваторию. Когда он захотел написать для органа, пришел ко мне на консультацию. Потом принес произведения — гениальная музыка совершенно, наверное, через какое-то время это будет шедевр. Я когда езжу на гастроли, те же немцы и финны ахают, говорят: «Что это за музыка? Дайте нам ноты». То есть произведения нашего краснодарского композитора, нашего современника, уже играют.

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Я еще помню, как немецкий органист, который первым эти ноты попросил, предложил сделать один хитрый ход. Мы с ним в Гамбурге пошли в нотный магазин и спросили произведение Вадима Малюченко. Конечно, продавец не нашел, но обещал сделать запросы и найти обязательно. Я спросил у коллеги, для чего это нужно. Он ответил, что они почувствуют спрос, действительно будут искать, и композитор уже не останется неизвестным. Там очень четкая система конкуренции, не как у нас, когда нужно ждать годами.

Покойный Олег Янченко в интервью центральному телевидению сказал: «Человека, который воспринимает органную музыку как модную, я считаю очень ограниченным». Это вообще абсурд. Что значит модный симфонический оркестр? А если не модно, тогда что? Все ликвидировать или как? Вот модно орган, а если не модно? Он уже больше 2 тыс. лет стоит и будет стоять вечно. Он вне моды.

О слушателях и последователях

Я предполагаю, что наши слушатели — это, скорее всего, врачи, инженеры, художники, артисты. В общем, любители музыки.

Полные залы собираются не всегда. Конечно, приятно, когда много слушателей. Я уже 24 года играю здесь каждый месяц, меня уже хорошо знают, и люди все равно ходят. Это, конечно, приятно. Хочется, чтобы было больше ценителей. Я стараюсь каждый концерт готовить максимально профессионально. Сказать, что я в Краснодаре играю как-то по-другому, нежели в Москве, Петербурге, Гамбурге или любом другом городе, нельзя. К каждому концерту я ответственно отношусь. Может быть, поэтому люди ходят. Стараюсь, чтобы это было и доступно, и интересно. Это кажется легко — вышел и сыграл. Нет, тяжело эмоционально и психологически. Ушами все это вытягиваешь. Я же не под фонограмму выступаю, как так называемые звезды нашей эстрады.

Где учат органистов

В свое время органист был штучным товаром. Сейчас появились кафедры органа в Санкт-Петербургской и Московской консерваториях. Скорее всего, сейчас выпускают больше органистов, чем в советское время. Раньше, чтобы попасть в класс органа, нужно было направление, что после окончания обучения тебя куда-то возьмут работать.

Я преподавал с 1994 или 95 по 2000 год в колледже им. Римского-Корсакова. Тогда он назывался Высший музыкальный колледж имени Римского-Корсакова. Несколько выпусков у меня было. Потом, к сожалению, пришлось это свернуть, не хватало времени на все. Трудно было совместить работу в концертном зале, гастрольный график и учебный процесс.

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