Кислородные концентраторы фильтруют окружающий воздух и вырабатывают дыхательную смесь с высокой концентрацией кислорода. Переданные фондом аппараты произведены в 2020 году. Они необходимы для кислородной поддержки больных COVID-19, а также лечения пациентов с хроническим туберкулезом и другими заболеваниями дыхательной системы. Раньше в больнице было два таких аппарата.

Сейчас на базе больницы развернут госпиталь для лечения коронавирусной инфекции. Переданная фондом аппаратура нужна для снабжения кислородом пациентов с дыхательной недостаточностью.

За период пандемии фонд «Вольное Дело» направил более миллиона медицинских масок и других средств индивидуальной защиты в регионы РФ и более 350 тыс. СИЗ — в больницы Москвы. Фонд также передал регионам 12 машин скорой помощи и запустил программу дистанционного обучения врачей работе с ИВЛ и лечению респираторных заболеваний.

Как сообщали Юга.ру, в апреле фонд передал Центральной районной больнице Усть-Лабинска 14 аппаратов ИВЛ и установил в общественных местах города технологичные устройства для бесконтактной обработки рук и измерения температуры. В мае фонд направил в Краснодарскую краевую клиническую больницу №1 и Усть-Лабинскую ЦРБ партию средств индивидуальной защиты для медицинского персонала — 5 тыс. противочумных костюмов, 6 тыс. респираторов, 4 тыс. очков, а также 5 тыс. бахил.