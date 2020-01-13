В России собираются запретить бывшим заключенным работать в такси
Минтранс РФ в январе сообщил, что занялся разработкой законопроекта, запрещающего гражданам с судимостью работать таксистами
О том, что ведомство подготавливает соответствующий пакет документов, сообщила 12 января «Российская газета». По информации издания, законопроект будет внесен на рассмотрение в правительство России в июле 2020 года.
В Трудовой Кодекс РФ, а также в ряд других законов внесут поправки, ужесточающие требования к таксистам. В частности, заниматься пассажирскими перевозками запретят гражданам, имеющим судимость.
Если законопроект примут, справки об отсутствии судимости будут требовать в том числе и интернет-агрегаторы такси, добавил RT.
В настоящее время в России в соответствии со ст. 351.1 и ст. 331 ТК РФ, лица, имеющие или имевшие судимость, а также подвергавшиеся уголовному преследованию за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности, половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а также против общественной безопасности, не имеют права заниматься трудовой деятельностью в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, соцзащиты и социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних.
«Инициатива направлена на то, чтобы сделать такси и в целом общественный транспорт безопаснее. Но было бы хорошо распространить ограничение только на осужденных за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления, связанные с насилием против личности. Ни при каких обстоятельствах нельзя допускать к работе таксистами судимых за преступления сексуального характера», — сказал «Российской газете» адвокат Вячеслав Голенев.
По его словам, следует подробно расписать, граждане с какой судимостью не смогут работать в такси. При этом Голенев высказался о создании мер, пресекающих необоснованные отказы в трудоустройстве из-за наличия легкой судимости.
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