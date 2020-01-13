В России собираются запретить бывшим заключенным работать в такси

О том, что ведомство подготавливает соответствующий пакет документов, сообщила 12 января «Российская газета». По информации издания, законопроект будет внесен на рассмотрение в правительство России в июле 2020 года.

В Трудовой Кодекс РФ, а также в ряд других законов внесут поправки, ужесточающие требования к таксистам. В частности, заниматься пассажирскими перевозками запретят гражданам, имеющим судимость.

Если законопроект примут, справки об отсутствии судимости будут требовать в том числе и интернет-агрегаторы такси, добавил RT.

В настоящее время в России в соответствии со ст. 351.1 и ст. 331 ТК РФ, лица, имеющие или имевшие судимость, а также подвергавшиеся уголовному преследованию за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности, половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а также против общественной безопасности, не имеют права заниматься трудовой деятельностью в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, соцзащиты и социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних.