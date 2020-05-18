Фонд «Вольное Дело» передал врачам Кубани средства индивидуальной защиты
18 мая фонд «Вольное Дело», основанный промышленником Олегом Дерипаской, направил в Краснодарскую краевую клиническую больницу №1 и Центральную районную больницу Усть-Лабинска средства индивидуальной защиты для медперсонала
В партию входят 5 тыс. противочумных костюмов, 6 тыс. респираторов, 4 тыс. очков и 5 тыс. бахил.
Обе больницы на время пандемии переведены в режим инфекционных госпиталей. Усть-Лабинская ЦРБ принимает больных COVID-19 из пяти районов Краснодарского края, Краснодарская краевая больница №1 — со всего региона. Экипировка, обеспечивающая максимальную защиту, предназначена для медработников, контактирующих с инфицированными пациентами. Она уменьшает риск заражения, которому сотрудники больниц подвергаются ежедневно.
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«Это нужная и своевременная помощь. Пандемия не закончится ни сегодня, ни в ближайшее время, и врачи, работающие с инфицированными, должны быть защищены. Вместе с фондом «Вольное Дело» мы работаем и над тем, чтобы начать использовать переливание больным COVID-19 плазмы с антителами», — сказал главврач Краснодарской краевой клинической больницы №1, доктор медицинских наук Владимир Порханов.
«Мы круглосуточно принимаем пациентов с подозрением на коронавирус. Опыт последних месяцев показал, что самому высокому риску заболевания подвергаются медработники. Поэтому защитные средства для работы в «красных зонах» буквально спасают жизни наших коллег и помогают нам качественно и добросовестно помогать пациентам», — сказала заместитель главврача инфекционного госпиталя Усть-Лабинска Елена Туник.
За период пандемии фонд «Вольное Дело» направил более 1 млн медицинских масок и других СИЗ в регионы РФ и более 350 тыс. СИЗ — в московские больницы. Фонд также передал регионам 12 автомобилей скорой помощи и запустил программу дистанционного обучения врачей работе с ИВЛ и лечению респираторных заболеваний.
В апреле фонд установил в общественных местах Усть-Лабинска технологичные устройства для бесконтактной обработки рук и измерения температуры. Более 1200 одиноких пожилых жителей Усть-Лабинского района получили от фонда продуктовые наборы. Кроме того, с самого начала пандемии любой житель района может бесплатно получить в фонде многоразовые медицинские маски.