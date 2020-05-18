Фонд «Вольное Дело» передал врачам Кубани средства индивидуальной защиты

Обе больницы на время пандемии переведены в режим инфекционных госпиталей. Усть-Лабинская ЦРБ принимает больных COVID-19 из пяти районов Краснодарского края, Краснодарская краевая больница №1 — со всего региона. Экипировка, обеспечивающая максимальную защиту, предназначена для медработников, контактирующих с инфицированными пациентами. Она уменьшает риск заражения, которому сотрудники больниц подвергаются ежедневно.

«Это нужная и своевременная помощь. Пандемия не закончится ни сегодня, ни в ближайшее время, и врачи, работающие с инфицированными, должны быть защищены. Вместе с фондом «Вольное Дело» мы работаем и над тем, чтобы начать использовать переливание больным COVID-19 плазмы с антителами», — сказал главврач Краснодарской краевой клинической больницы №1, доктор медицинских наук Владимир Порханов.

«Мы круглосуточно принимаем пациентов с подозрением на коронавирус. Опыт последних месяцев показал, что самому высокому риску заболевания подвергаются медработники. Поэтому защитные средства для работы в «красных зонах» буквально спасают жизни наших коллег и помогают нам качественно и добросовестно помогать пациентам», — сказала заместитель главврача инфекционного госпиталя Усть-Лабинска Елена Туник.