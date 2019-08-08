Фестиваль «Стереопикник» представил список хедлайнеров
Организаторы фестиваля музыки и еды «Стереопикник» объявили хедлайнеров события, которое состоится в начале сентября
На главной сцене с 18:00 до 22:00 выступят Чичерина, Cream soda и SunSay, в это же время в DJ-зоне будет играть Azamat. Даты концертов не уточнются.
Также на фестивале устроят лекторий под открытым небом, проведут мастер-классы от краснодарских ремесленников и арт-объекты от художников, оборудуют фотозоны от IKEA и Леруа Мерлен.
Рестораны-участники: «Ёбург», «Зерно», «Нахлебник», «Большая рыба» и «Петров-Водкин», «Т-cafe», «Хорошая еда», «Ребра и цыпочки», «Огонек», «Зеленый кот», «СанРемо», «Барабуль», «МясоLove», Funky Food, «Андерсон».
Круто и весело будет и в двух больших партнерских зонах: генеральный партнер фестиваля торговая сеть «Пятерочка» обустроит площадку 50 кв. метров в эко-стиле для взрослых и маленьких гостей — деревянные качели и лежаки, конкурсы с начислением баллов на «ВыручайКарту», сухой бассейн и детские активности.
Смотрите фоторепортаж:
Стратегический партнер «Билайн» построит мобильную столицу фестиваля — город Анлимсити, названный в честь ключевого тарифа «Билайн» с безлимитным интернетом «Анлим». Анлимсити — это уникальное пространство, со своей инфраструктурой и технологический составляющей. В нем каждый сможет стать участником большой игры, побывать сразу в двух пространствах — digital и реальном, пройти захватывающие квесты и заработать местную валюту — биткоины, а после обменять ее на подарки.
Фестиваль пройдет в пятый раз на Затоне 7-8 сентября. Билеты можно приобрести на сайте события. До 15 августа будут действовать скидки для студентов и компаний от четырех человек.
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