Фестиваль «Стереопикник» представил список хедлайнеров

На главной сцене с 18:00 до 22:00 выступят Чичерина, Cream soda и SunSay, в это же время в DJ-зоне будет играть Azamat. Даты концертов не уточнются.

Также на фестивале устроят лекторий под открытым небом, проведут мастер-классы от краснодарских ремесленников и арт-объекты от художников, оборудуют фотозоны от IKEA и Леруа Мерлен.

Рестораны-участники: «Ёбург», «Зерно», «Нахлебник», «Большая рыба» и «Петров-Водкин», «Т-cafe», «Хорошая еда», «Ребра и цыпочки», «Огонек», «Зеленый кот», «СанРемо», «Барабуль», «МясоLove», Funky Food, «Андерсон».

Круто и весело будет и в двух больших партнерских зонах: генеральный партнер фестиваля торговая сеть «Пятерочка» обустроит площадку 50 кв. метров в эко-стиле для взрослых и маленьких гостей — деревянные качели и лежаки, конкурсы с начислением баллов на «ВыручайКарту», сухой бассейн и детские активности.