Мэр Краснодара решил вынести автомобильный рынок на окраины города

В Краснодаре автомобильный рынок планируется перенести из микрорайона Дубинка

Рынок находится на Обрывной, 137 — возле бывшего мясокомбината. Глава Краснодара Евгений Первышов поручил вывести рынок за пределы центральной части Краснодара. Такое решение принято из-за большой транспортной нагрузкой на дороги краевого центра.

«Ежедневно на действующий рынок приезжают до тысячи продавцов автомобилей, кроме этого, на личном транспорте на рынок прибывают покупатели. Также перенос рынка позволит использовать освободившуюся территорию для городских нужд», — пояснил порталу Юга.ру заместитель главы Краснодара Дмитрий Логвиненко.

Сейчас департамент муниципальной собственности и городских земель совместно с департаментом архитектуры и градостроительства ищут подходящий земельный участок площадью от 5 до 7 га. Один из вариантов — район автомобильной развязки М4 «Дон» на границе с Динским районом.

«Предполагается, что вместе с автомобильным рынком на одной территории будет расположен многофункциональный комплекс с перехватывающей парковкой и стоянкой для большегрузных автомобилей со всей необходимой инфраструктурой для организации дорожного сервиса. Таким образом, новый комплекс позволит разгрузить городские магистрали и сократить количество автомобилей, ежедневно въезжающих в краевой центр», — добавил Логвиненко.

Как сообщали Юга.ру, Краснодар занимает первое место в России по количеству машин на душу населения — официально в ГИБДД зарегистрировано 390 тыс. машин. Еще 150 тыс. машин ежедневно въезжают в город.