Власти Кубани снова перенесли срок приема документов для детсадов

Краснодарский край

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В администрации Краснодарского края 28 мая рекомендовали перенести срок приема документов для зачисления в детские сады

Это не первый раз, когда в регионе из-за коронавируса переносят дату начала приема документов. В конце марта власти Кубани рекомендовали муниципалитетам не ранее 15 мая начать зачисление детей в детские сады на 2020-2021 год. 8 мая стало известно, что сроки приема снова перенесли, в этот раз на 1 июня.

28 мая в краевой администрации сообщили, что срок приема заявлений в МФЦ, постановки на учет и зачисления в детские сады рекомендовано перенести на 15 июня. Письмо об этом разослали главам всех муниципалитетов региона.

Напомним, с 23 мая на Кубани отменили карантин внутри районов и городов. Однако на уровне края карантин продлится как минимум до 6 июня. Это значит, что перемещение между районами без красных и транзитных пропусков все еще запрещено, а все въезжающие в край должны пройти обязательную 14-дневную самоизоляцию.

Детские сады Карантин Коронавирус МФЦ

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