В Темрюкском районе осудили двух мужчин, которые похитили знакомую и угрожали с ножом ее соседке

На Кубани 26 мая вынесли приговор двум мужчинам, которые похитили женщину и четыре дня продержали ее взаперти

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю, в ночь на 10 апреля прошлого года 44-летний Игорь Лобас и 37-летний Игорь Полетаев выпивали в доме одного из них. Мужчины сошлись во мнении, что 36-летняя знакомая Лобаса оклеветала его родственника и решили ее похитить.

Мужчины прибыли в поселок Красный октябрь, к расположенному на улице Зеленой дому. Там проживала соседка их знакомой. Полетаев приставил к горлу 47-летней хозяйки дома нож и потребовал позвать их знакомую. Женщина согласилась, но смогла вырваться и убежать.

После этого мужчины отправились на улицу Набережную, где проживала их знакомая, и проникли в дом. Не обнаружив там женщину, они вышли на улицу и встретили ее там.

Мужчины потребовали последовать за ними, применяли к ней физическую силу и угрожали ножом. Лобас и Полетаев привели женщину в дом последнего и насильно удерживали ее там. Через четыре дня, 13 апреля, женщине удалось сбежать.

Темрюкский районный суд признал двух мужчин виновными в похищении местной жительницы (п. «а, в, г» ч.2 ст.126 УК РФ) и незаконном проникновении в жилище (ч.1 ст.139 УК РФ). Полетаева также признали виновным в угрозе убийством 47-летней женщины (ч.1 ст.119 УК РФ). Игоря Лобаса осудили на 6 лет и 2 месяца колонии строгого режима, а Игорь Полетаев получил 5 лет и 4 месяца. Приговор в законную силу не вступил.