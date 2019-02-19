На Кубани двое мужчин похитили и избили знакомого, который распускал слухи о девушке

В Каневском районе двое мужчин 28 декабря похитили знакомого, который якобы распространял слухи о сестре одного из них

По версии следствия, 27-летний житель Владимирской области и 34‑летний местный житель выпивали в доме на улице Мира на хуторе Албаши. Мужчины решили похитить знакомого, который, по их мнению, распространял слухи о сестре одного из них.

Злоумышленники приехали на автомобиле ВАЗ-2106 к дому сожительницы знакомого на улице Южной. Они незаконно вошли внутрь, начали избивать мужчину, силой вытащили его на улицу, поместили в багажник и уехали. Все это происходило на глазах хозяйки дома, которая вызвала полицию.

Мужчины отвезли похищенного в дом, где ранее выпивали. Там они завели его в летнюю кухню и продолжили избивать, предъявляя претензии в том, что он распространяет слухи. Один из злоумышленников ударил потерпевшего ножом в бедро. После этого мужчину снова засунули в багажник и повезли в сторону станицы Новодеревянковской.

Полицейские остановили автомобиль, задержали злоумышленников и освободили похищенного.

Мужчин заключили под стражу. Их обвинили по п. «а», «в», «г» ч. 2 ст. 126 УК РФ (Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия и использованием предмета в качестве оружия) и ч. 1 ст. 139 УК РФ (Незаконное проникновение в жилище), сообщила 19 февраля пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.