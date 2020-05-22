Курсирующие между Краснодаром и пригородом муниципальные автобусы вернутся к графику работы в полный день
Пригородные автобусы Краснодара с 23 мая начнут работать полный день
На Кубани с 31 марта действует карантин. С 23 мая режим карантина внутри муниципалитетов завершится, однако передвигаться между муниципалитетам можно будет только при наличии красного спецпропуска. Такой режим карантина продержится в крае до 6 июня.
В Краснодаре во время карантина общественный транспорт работал по сокращенному графику утро/вечер — с 6:00 до 9:00 и с 17:00 до 20:00. С 23 мая он начнет работать в режиме полного дня по графику выходного.
С 23 мая также начнут работать полный день муниципальные автобусы, курсирующие между Краснодаром и пригородными населенными пунктами. К ним относятся, например, поселки Белозерный, Индустриальный, хутор Ленина и т.д. Всего в пригородных населенных пунктах Краснодара действует 31 муниципальный автобусный маршрут, уточнили в пресс-службе мэрии.
Как рассказали в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства, во время каратина в муниципалитете на линию выходило в среднем 126 транспортных средств, а начиная с 23 мая пассажиров будут перевозить 189 автобусов с 5:30 до 21:30.
«По каждому конкретному маршруту есть свой график работы. Он возвращается к работе в привычное для жителей время», — сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
Точное раписание можно узнать по телефону горячей линии Транспортно-навигационного центра Краснодара : 8(861)945-01-01, 8(861)218-99-18.
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