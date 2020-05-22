Курсирующие между Краснодаром и пригородом муниципальные автобусы вернутся к графику работы в полный день

На Кубани с 31 марта действует карантин. С 23 мая режим карантина внутри муниципалитетов завершится , однако передвигаться между муниципалитетам можно будет только при наличии красного спецпропуска . Такой режим карантина продержится в крае до 6 июня.

В Краснодаре во время карантина общественный транспорт работал по сокращенному графику утро/вечер — с 6:00 до 9:00 и с 17:00 до 20:00. С 23 мая он начнет работать в режиме полного дня по графику выходного.

С 23 мая также начнут работать полный день муниципальные автобусы, курсирующие между Краснодаром и пригородными населенными пунктами. К ним относятся, например, поселки Белозерный, Индустриальный, хутор Ленина и т.д. Всего в пригородных населенных пунктах Краснодара действует 31 муниципальный автобусный маршрут, уточнили в пресс-службе мэрии.

Как рассказали в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства, во время каратина в муниципалитете на линию выходило в среднем 126 транспортных средств, а начиная с 23 мая пассажиров будут перевозить 189 автобусов с 5:30 до 21:30.

«По каждому конкретному маршруту есть свой график работы. Он возвращается к работе в привычное для жителей время», — сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.