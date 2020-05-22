Коллектив Армавирского машиностроительного завода пожаловался на невыплату зарплат. Власти начали проверку

Краснодарский край

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Коллектив армавирского машиностроительного завода 22 мая опубликовал видеообращение к президенту, в котором пожаловался на невыплату зарплат

Вечером в местных пабликах Армавира стали публиковать видео, которое записали работники Армавирского машиностроительного завода филиала ОАО «Новозыбковский машиностроительный завод». Сотрудники в масках, стоя на фоне железной дороги, обратились к президенту Владимиру Путину и пожаловались, что им задерживают зарплаты.

«На протяжении девяти месяцев нам не выплачивают зарплату, не рассчитались с уволенными и сокращенными, в связи с чем мы все остались без средств к существованию», — рассказала одна из работниц завода.

О видеообращении медиков из Армавира:

По ее словам, обращения в прокуратуру сотрудникам не помогли.

«Генеральный директор, который пытался вывести завод из сложной ситуации, снят с должности. Акционер каждые два месяца меняет генерального директора. За девять месяцев их [сменилось] уже четыре. Такая тактика выбрана, чтобы запутать и без того сложные дела», — объяснила женщина.

Работники рассказали, что новый назначенный директор погашать задолженность не собирается, однако под его руководством с завода вывозят металл. Коллектив попросил президент разобраться в проблеме.

«Разрушают, причем специально, хороший завод, единственный в нашем регионе», — добавила сотрудница Армавирского машиностроительного завода.

После публикации видео в пресс-службе администрации Краснодарского края сообщили, что губернатор Вениамин Кондратьев направил в Армавир комиссию департамента промышленной политики края во главе с руководителем ведомства Иваном Куликовым.

«Глава региона поручил в оперативном режиме разобраться в сложившейся ситуации. По факту анализа реального положения дел будут приняты дальнейшие решения», — добавили в пресс-службе краевой администрации.

Отметим, что в сентябре прошлого года прокуратура Армавира уже выявляла факты о невыплате зарплат на этом предприятии.

Тогда зарплату в июне и июле не выплатили 760 работникам завода, сумма долга составила более 22,8 млн рублей. Занимавшему в тот момент должность директора, прокуратура назначила штраф по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (Нарушение норм трудового законодательства).

«В настоящее время задолженность по заработной плате погашена в полном объеме», — сообщил в сентябре «КоммерсантЪ».

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