Следком Кубани начал проверку в отношении фермера, застрелившего двух собак. По словам очевидцев, это сделал депутат «Единой России»

Кубанский следком начал проверку информации об убийстве собак, которых предположительно застрелил депутат «Единой России» из Темрюкского района

Жительница Темрюкского района 19 мая опубликовала в соцсетях видео, в котором рассказала, двух ее собак застрелили из ружья. По ее словам, это сделал депутат «Единой России» Владимир Ченчик.

«В Старотитаровке, мы приехали отдыхать на ферму к Ченчику на лиман. Наши собаки находятся рядом с нами, овцы находятся вон там, далеко. Наши туда не бегали, находились рядом с нами. Он пришел, застрелил наших двух собак. Этой собаке... она десять лет прожила с нами. Вторая собака, он спрятался в кусты, овчарка молодая… не выживет вообще…», — плача говорит женщина.

В местном паблике якобы привели слова депутата, что он увидел, как к берегу, где паслись его утки, бегут две собаки, в которых он выстрелил из имеющегося у него ружья. В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю в тот день порталу Юга.ру отказались официально давать комментарий о том, действительно ли противоправные действия совершил депутат. В ведомстве заявили, что комментарии по ситуации позже даст региональный Следственный комитет.

На следующий день стало известно, что членство Владимира Ченчика в партии «Единая Россия» было сначала приостановлено, а позже оргкомитет Темрюкского района партии аннулировал регистрацию депутата. «Учитывая совершенные действия, дискредитирующие Партию, местным оргкомитетом было принято решение аннулировать регистрацию Владимира Ченчика, а также исключить его из списка кандидатов предварительного голосования», — говорится на сайте ЕР.

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В пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю 22 мая порталу Юга.ру рассказали, что в отношении фермера проводится проверка по факту жестокого обращения с животными. О личности стрелявшего в ведомстве не сообщили. «Устанавливаются обстоятельства случившегося, по итогам которых будет принято процессуальное решение», — заявили в ведомстве.