В Краснодаре пытались убить собаку из арбалета или лука

Жительница Краснодара стала свидетельницей того, как около ее подъезда собаку пытались убить стрелой

Инцидент произошел 5 мая на территории ЖК «Спортивная деревня». По словам девушки, которая обнаружила раненую собаку, стрелял в животное ее сосед.

«Я приехала с работы, припарковала машину, услышала визг собаки и увидела, как мужчина выходит из того места, где она находилась, — рассказала девушка в соцсетях. — Он шел с большой коробкой в руках, достаточной, чтобы поместить арбалет. Я спросила у него, почему орет собака, он ответил: "Я не знаю". И зашел в мой подъезд».

У собаки была прострелена губа, стрелу удалось вытащить. По словам девушки, собака недавно ощенилась, после чего начала лаять на некоторых мужчин. Также она сообщила, что местное ТСЖ обещало вызвать отлов собак, поэтому животному нашли хозяев, к которые должны были забрать ее через несколько дней.

Девушка написала заявление в полицию. В пресс-службе УВД по Краснодару пообещали прокомментировать инцидент позже.