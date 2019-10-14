На Кубани мужчину осудили за убийство той-терьера, забежавшего к нему в огород

Краснодарский край

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В Щербиновском районе вынесли приговор мужчине, который застрелил той-терьера из винтовки

В январе 60-летний местный житель увидел у себя в огороде соседского той-терьера, зарядил пневматическую винтовку свинцовой пулей и выстрелил в животное. Собака умерла от сквозного ранения груди. Хозяйка собаки обратилась в полицию, однако там долгое время отказывались возбуждать уголовное дело — по мнению ведомства, в деле отсутствовал состав преступления.

В апреле женщина обратилась в выездную приемную краевого прокурора. После этого на мужчину все-таки завели уголовное дело, его обвинили по ч. 1 ст. 245 УК РФ (Жестокое обращение с животными). Позже суд признал его виновным и назначил наказание в виде обязательных работ сроком на 200 часов, сообщили 14 октября в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

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Это не единственный случай на Кубани, когда люди жестоко обращаются с животными. В начале февраля в Краснодаре мужчина застрелил бродячую собаку из ружья, на которое у него не было разрешения. Он объяснил это тем, что пес ночью залез во двор его дома и перебил 19 домашних кур.

В марте в Динском районе волонтеры вызволили собаку, которую мужчина держал в капкане.

Животные Прокуратура Суд Убийство Щербиновский район

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