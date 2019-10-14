На Кубани мужчину осудили за убийство той-терьера, забежавшего к нему в огород

В январе 60-летний местный житель увидел у себя в огороде соседского той-терьера, зарядил пневматическую винтовку свинцовой пулей и выстрелил в животное. Собака умерла от сквозного ранения груди. Хозяйка собаки обратилась в полицию, однако там долгое время отказывались возбуждать уголовное дело — по мнению ведомства, в деле отсутствовал состав преступления.

В апреле женщина обратилась в выездную приемную краевого прокурора. После этого на мужчину все-таки завели уголовное дело, его обвинили по ч. 1 ст. 245 УК РФ (Жестокое обращение с животными). Позже суд признал его виновным и назначил наказание в виде обязательных работ сроком на 200 часов, сообщили 14 октября в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.