На Кубани мужчину осудили за убийство той-терьера, забежавшего к нему в огород
В Щербиновском районе вынесли приговор мужчине, который застрелил той-терьера из винтовки
В январе 60-летний местный житель увидел у себя в огороде соседского той-терьера, зарядил пневматическую винтовку свинцовой пулей и выстрелил в животное. Собака умерла от сквозного ранения груди. Хозяйка собаки обратилась в полицию, однако там долгое время отказывались возбуждать уголовное дело — по мнению ведомства, в деле отсутствовал состав преступления.
В апреле женщина обратилась в выездную приемную краевого прокурора. После этого на мужчину все-таки завели уголовное дело, его обвинили по ч. 1 ст. 245 УК РФ (Жестокое обращение с животными). Позже суд признал его виновным и назначил наказание в виде обязательных работ сроком на 200 часов, сообщили 14 октября в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Это не единственный случай на Кубани, когда люди жестоко обращаются с животными. В начале февраля в Краснодаре мужчина застрелил бродячую собаку из ружья, на которое у него не было разрешения. Он объяснил это тем, что пес ночью залез во двор его дома и перебил 19 домашних кур.
В марте в Динском районе волонтеры вызволили собаку, которую мужчина держал в капкане.
Читайте также
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.