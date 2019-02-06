В Краснодаре мужчина застрелил бродячую собаку из ружья, на которое у него не было разрешения

Краснодарский край

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В Краснодаре 5 февраля полиция начала проверку после убийства собаки

О случившемся порталу Юга.ру сообщил очевидец. По его словам, 5 февраля на улице Анапской местный житель выстрелил в собаку и добил ее «штыком». Мужчину задержала полиция.

В пресс-службе УМВД по Краснодару порталу Юга.ру рассказали подробности: 53-летний житель улицы Анапской объяснил свой поступок тем, что пес ночью залез во двор его дома и перебил 19 домашних кур. Очевидцы сообщили полицейским, что после выстрела мужчина добил животное металлическим предметом.

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Во время осмотра дома мужчины сотрудники МВД нашли двуствольное ружье 12 калибра и два патрона к нему. У горожанина не было разрешения на оружие. Подозреваемый уверял, что нашел ружье в этот же день.

Тело животного направили на исследование, изъятое ружье с патронами — на экспертизу. Полиция проводит проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 245 УК РФ (Жестокое обращение с животными), предусматривающей максимальное наказание до пяти лет лишения свободы. Мужчина находится на свободе.

Животные Краснодар Полиция смерть
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