В Краснодаре мужчина застрелил бродячую собаку из ружья, на которое у него не было разрешения

В Краснодаре 5 февраля полиция начала проверку после убийства собаки

О случившемся порталу Юга.ру сообщил очевидец. По его словам, 5 февраля на улице Анапской местный житель выстрелил в собаку и добил ее «штыком». Мужчину задержала полиция.

В пресс-службе УМВД по Краснодару порталу Юга.ру рассказали подробности: 53-летний житель улицы Анапской объяснил свой поступок тем, что пес ночью залез во двор его дома и перебил 19 домашних кур. Очевидцы сообщили полицейским, что после выстрела мужчина добил животное металлическим предметом.

Во время осмотра дома мужчины сотрудники МВД нашли двуствольное ружье 12 калибра и два патрона к нему. У горожанина не было разрешения на оружие. Подозреваемый уверял, что нашел ружье в этот же день.