На Кубани мужчина застрелил той-терьера, который забежал к нему в огород

В Щербиновском районе мужчину обвинили в убийстве соседской собаки, забравшейся на его участок

Местная жительница сообщила в полицию, что нашла свою мертвую собаку на территории соседского дома.

Во время проверки сотрудники МВД установили, что 60-летний местный житель увидел у себя в огороде соседского той-терьера, зарядил пневматическую винтовку свинцовой пулей и выстрелил в животное. Собака умерла от сквозного ранения груди.

Мужчину обвинили по ч. 1 ст. 245 УК РФ (Жестокое обращение с животными). Ему грозит до трех лет лишения свободы, сейчас он находится под подпиской о невыезде, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как писали Юга.ру, в начале февраля в Краснодаре мужчина застрелил бродячую собаку из ружья, на которое у него не было разрешения. Он объяснил это тем, что пес ночью залез во двор его дома и перебил 19 домашних кур.

В марте в Динском районе волонтеры вызволили собаку, которую мужчина держал в капкане.