«Краснодар» не сообщал РФС о заражении Шапи коронавирусом

Краснодарский край

Распечатать

Российский футбольный союз 21 мая сообщил, что не знал о заражении коронавирусом игрока «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова

Нападающий футбольного клуба «Краснодар» Магомед-Шапи Сулейманов 20 мая в прямом эфире инстаграма рассказал, что переболел коронавирусом в начале мая. По его словам, он прилетел в Краснодар из Махачкалы и самоизолировался, однако через несколько дней у него поднялась температура. Спортсмен вызвал скорую и сообщил об этом клубу, после чего его госпитализировали. Сейчас игрок здоров.

Накануне во время видеоконференции в Zoom заместитель генерального секретаря РФС Максим Митрофанов заявил, что «Краснодар» не уведомлял союз о заражении своего игрока коронавирусом, сообщил RT. При этом организация просит сообщать данные о заболевших, чтобы понимать происходящее и принимать соответствующие меры.

Митрофанов уточнил, что не знает, почему клуб не сообщил о болезни Магомеда-Шапи Сулейманова. Он отметил, что если футболист лежал в больнице, то она точно уведомляла Роспотребнадзор, пишет ТАСС.

Читайте также:

Напомним, сезон Российской премьер-лиги приостановили в марте из-за пандемии коронавируса. 15 мая РФС сообщил, что чемпионат возобновится 21 июня, однако матчи будут проходить с некоторыми ограничениями, большим количеством замен и без зрителей.

Сейчас «быки» занимают третье место в турнирной таблице РПЛ, имея столько же очков, сколько у «Локомотива», который идет вторым. Лидирует «Зенит».

Коронавирус РФС ФК «Краснодар» Футбол

Все материалы по теме:

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Юристы против губернатора Кубани. Как проходит судебный процесс из-за введения карантина и кто в нем участвует
Бастрыкин направил московских криминалистов на поиски исчезнувшей в Крыму девочки
Шестилетняя девочка пошла на рыбалку с отцом и пропала в Крыму
В Карачаево-Черкесию после жалоб на массовое заражение врачей COVID-19 приедут московские следователи
Первые дни лета на Кубани будут теплыми и с небольшим дождем
В центре Краснодара временно отключат светофоры

Лента новостей

Реклама на портале