В Адыгее предотвратили массовую свадьбу
Жители Майкопского района Адыгеи в мае собирались провести свадьбу, однако администрация не дала провести торжество из-за пандемии коронавируса
Напомним, в Адыгее до особого распоряжения действует режим обязательной самоизоляции, во время которого нельзя ходить по улице, не имея особых причин.
Власти Майкопского района узнали, что 16-17 мая на одной из баз отдыха в поселке Краснооктябрьском должна была пройти свадьба с участием более 50 человек. Вместе с полицейскими представители администрации района предотвратили празднование.
«В отношении организатора мероприятия был составлен протокол об административном нарушении по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ (Нарушение законодательства при угрозе распространения опасного заболевания). На сегодняшний день материалы об административном правонарушении переданы для рассмотрения в Майкопский районный суд», — сообщили 19 мая в пресс-службе администрации Майкопского района.
Напомним, в середине мая в Красногвардейском районе Адыгеи из-за нарушения режима самоизоляции произошла вспышка заражения коронавирусом. 14 мая стало известно, что в ауле Бжедугхабль прошли похороны, в которых приняли участие около 500 человек, в том числе гости из Краснодарского края. После этого специалисты установили тех, кто контактировал с зараженными, отобрали более тысячи проб.
Так, на 14 мая COVID-19 в ауле подтвердился у 12 человек, а к 19 мая в Красногвардейском районе выявили 151 зараженного коронавирусом.
По информации пресс-службы главы Адыгеи, в районе приостановили работу автовокзала и всех муниципальных маршрутов, организовали посты на въездах в населенные пункты.
По данным республиканского оперштаба, за 18 мая в республике зафиксировали 61 новый случай заражения коронавирусом. Всего за время пандемии в регионе зарегистрировали 522 заболевших COVID-19. Выздоровели 249 человек (за сутки +9), умерли 8 человек.
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