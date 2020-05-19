В Адыгее предотвратили массовую свадьбу

Жители Майкопского района Адыгеи в мае собирались провести свадьбу, однако администрация не дала провести торжество из-за пандемии коронавируса

Напомним, в Адыгее до особого распоряжения действует режим обязательной самоизоляции, во время которого нельзя ходить по улице, не имея особых причин.

Власти Майкопского района узнали, что 16-17 мая на одной из баз отдыха в поселке Краснооктябрьском должна была пройти свадьба с участием более 50 человек. Вместе с полицейскими представители администрации района предотвратили празднование.

«В отношении организатора мероприятия был составлен протокол об административном нарушении по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ (Нарушение законодательства при угрозе распространения опасного заболевания). На сегодняшний день материалы об административном правонарушении переданы для рассмотрения в Майкопский районный суд», — сообщили 19 мая в пресс-службе администрации Майкопского района.