Минздрав Адыгеи объяснил, почему нельзя считать здоровыми только что выписавшихся после коронавируса пациентов

Адыгея

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20 апреля министерство здравоохранения Адыгеи рассказало о новых методах лечения коронавируса

В ведомстве 20 апреля рассказали, что решили изменить схему медицинского наблюдения за больными. По словам министра здравоохранения Адыгеи Рустем Меретукова, дело в том, что вирус мало изучен.

«Раньше мы выписывали граждан по клиническим симптомам, показаниям тестовых исследований, но после этого были случаи ухудшения состояния. Новая коронавирусная инфекция еще мало изучена, поэтому сегодня самый эффективный метод диагностирования и выявления пневмонии — проведение компьютерной томографии», — объяснил он.

Теперь амбулаторным больным, а также тем, кого уже выписали из больницы, будут дважды проводить компьютерную томографию. Ее пациент будет проходить на первый и пятый день. Окончательно выздоровевшим будут считать только того, чьи результаты обследования будут успешными.

По данным минздрава Адыгеи, в республике на амбулаторном лечении находятся 40 пациентов, госпитализировано 93 человека, из них шесть пациентов — в реанимации, один подключен к аппарату ИВЛ. За все время пандемии скончались два человека. Сначала стало известно о враче, который умер 14 апреля. Вечером того же дня в республике умер еще пациент. 19 апреля в Адыгее зафиксировали смерть мужчины, у которого было подозрение на коронавирус. Его анализы отправили на диагностику.

Коронавирус Медицина Министерство здравоохранения РФ

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