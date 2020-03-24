На Кубани двое полицейских составили ложный протокол ДТП, по которому виновник аварии получил страховку

В Каневском районе в марте возбудили уголовные дела против двух сотрудников ДПС, подозреваемых в служебном подлоге и превышении должностных полномочий

Вечером 10 ноября 2018 года на улице Больничной в Каневской водитель Lada столкнулся с машиной ВАЗ, после чего скрылся с места происшествия. В результате ДТП оба автомобиля получили повреждения.

По версии следствия, полицейские знали о причинах аварии, но, несмотря на это, группой лиц по предварительному сговору они внесли заведомо ложные сведения о виновнике в схему ДТП. Эти же данные они занесли в протокол об административном правонарушении и соответствующее постановление. Позже, на основании этих документов, водителя ВАЗ признали виновным в ДТП и привлекли к ответственности. В октябре 2019 года страховая компания удовлетворила исковые требования к «виновнику» на сумму более 67 тыс. рублей.

В отношении 45-летнего и 42-летнего инспекторов ДПС возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий) и ч. 2 ст. 292 УК РФ (Служебный подлог). Расследование уголовного дела продолжается при сопровождении сотрудниками ФСБ, сообщили 23 марта в СУ СК России по Краснодарскому краю.

В ГУ МВД России по Краснодарскому краю добавили, что инспекторов отстранили от работы. Решается вопрос об их увольнении.