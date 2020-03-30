Полицейский из Новороссийска для повышения раскрываемости принудил врача взять взятку

Краснодарский край

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Полицейскому из Новороссийска дали условный срок за принуждение взять взятку

В январе 2018 года бывший оперуполномоченный отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК) УМВД России по Новороссийску Александр Шишикин решил повысить показатели своей работы по пресечению преступлений против государственной власти, связанных с получением взяток. Для этого он предложил своему знакомому за деньги уговорить врача взять взятку в 150 тыс. рублей якобы за помощь в оформлении инвалидности.

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В феврале того же года Шишкин объяснил знакомому, что нужно говорить медику, и дал с собой диктофон для записи. Также сотрудник МВД убедил мужчину, что его не накажут за это. Тот согласился, однако сообщил об этом в правоохранительные органы.

Шишкина задержали 19 февраля того же года, когда ему передали диктованные записи в обмен на 3 тыс. рублей аванса. Дело вели сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.

Против полицейского возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий), сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю. Его приговорили к 1 году и 6 месяцам лишения свободы условно и запретили занимать определенные должности на тот же срок.

Ранее Юга.ру рассказывали о том, что в Тимашевском районе полицейский начальник потребовал 600 тыс. рублей за прекращение дела о краже. В январе против него возбудили уголовное дело.

Взятка Коррупция Новороссийск Полиция Суд ФСБ

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