Полицейский из Новороссийска для повышения раскрываемости принудил врача взять взятку

В январе 2018 года бывший оперуполномоченный отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК) УМВД России по Новороссийску Александр Шишикин решил повысить показатели своей работы по пресечению преступлений против государственной власти, связанных с получением взяток. Для этого он предложил своему знакомому за деньги уговорить врача взять взятку в 150 тыс. рублей якобы за помощь в оформлении инвалидности.

В феврале того же года Шишкин объяснил знакомому, что нужно говорить медику, и дал с собой диктофон для записи. Также сотрудник МВД убедил мужчину, что его не накажут за это. Тот согласился, однако сообщил об этом в правоохранительные органы.

Шишкина задержали 19 февраля того же года, когда ему передали диктованные записи в обмен на 3 тыс. рублей аванса. Дело вели сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.

Против полицейского возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий), сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю. Его приговорили к 1 году и 6 месяцам лишения свободы условно и запретили занимать определенные должности на тот же срок.