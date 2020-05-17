В Краснодаре отреставрировали памятную доску 13-летней Лиде Воскресенской, которую казнили фашисты

Краснодарский край

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В центре Краснодара 17 мая установили памятную доску в честь Лиды Воскресенской, которую казнили за отравление пятерых фашистов

Памятную доску обновили и снова установили на стене жилого дома на улице Горького, 82. В годы оккупации Краснодара недалеко от здания фашисты повесили 13-летнюю Лидию Воскресенскую, которая участвовала в партизанском движении и отравила пятерых немецких офицеров. Доску установили по инициативе жителей, на ней моно прочесть краткую историю жизни девочки.

«Лидия Воскресенская во время оккупации жила в доме своих дяди и тети — они также были подпольщиками. Тетю Лиды, Евдокию Калашникову, фашисты казнили за помощь партизанам. Узнав об этом, девочка подсыпала яд в пищу немецких офицеров, которые находились в их доме на постое. Все 5 офицеров умерли», — сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.

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После этого подростка отправили в полицейское отделение, после чего казнили. Через несколько дней после события, 12 февраля 1943 года, Красная Армия освободила Краснодар.

Напомним, к 75-летнию Победы в краевой столице благоустроили несколько памятников. Например, в конце апреля в аэропорту Краснодара установили бомбардировщик «ночных ведьм», а 1 мая завершили реставрацию мемориального комплекса «Вечный огонь»

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