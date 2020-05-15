В Новороссийске с перевала «Волчьи ворота» уберут танк Т-34, чтобы построить трассу
В Новороссийске с перевала «Волчьи ворота» начали убирать советский танк Т-34, на месте которого появится развязка
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Глава города Игорь Дяченко в своем инстаграме сообщил, что на перевале рабочие от администрации и военнослужащие ремонтного подразделения Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота начали демонтаж танка Т-34. На его месте построят транспортную развязку на км 16+050 дороги А-290.
Танк планируют отремонтировать до рабочего состояния, чтобы использовать его в парадах Победы.
В комментариях к посту многие люди остались недовольны изменениями, настаивая на том, что танк уже стал памятником и должен остаться на своем месте. Некоторые предложили перенести его на Малую землю или в любое другое памятное место города. В комментариях администрация Новороссийска еще раз подтвердила, что танк после реконструкции не вернется на свое место — там построят автомобильную развязку.
Напомним, в октябре 2019 года в новом военном парке Анапы в октябре установили танк Т-80. Его привезли на курорт из костромского Буя, с центральной базы резерва танков Минобороны.
T-34 — советский средний танк периода Великой Отечественной войны, выпускался серийно с 1940 года. В течение 1942—1947 годов — основной танк Красной Армии и ВС СССР. Самый массовый танк Великой Отечественной войны и послевоенного времени.