В Новороссийске с перевала «Волчьи ворота» уберут танк Т-34, чтобы построить трассу

В Новороссийске с перевала «Волчьи ворота» начали убирать советский танк Т-34, на месте которого появится развязка

Глава города Игорь Дяченко в своем инстаграме сообщил, что на перевале рабочие от администрации и военнослужащие ремонтного подразделения Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота начали демонтаж танка Т-34. На его месте построят транспортную развязку на км 16+050 дороги А-290.

Танк планируют отремонтировать до рабочего состояния, чтобы использовать его в парадах Победы.

В комментариях к посту многие люди остались недовольны изменениями, настаивая на том, что танк уже стал памятником и должен остаться на своем месте. Некоторые предложили перенести его на Малую землю или в любое другое памятное место города. В комментариях администрация Новороссийска еще раз подтвердила, что танк после реконструкции не вернется на свое место — там построят автомобильную развязку.