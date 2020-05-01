В Краснодаре отреставрировали Вечный огонь

Краснодарский край

Распечатать

В Краснодаре 1 мая завершили реставрацию мемориального комплекса «Вечный огонь»

Ремонт мемориального комплекса «Вечный огонь» на улице Северной стартовал в начале января. Комплекс решили привести в порядок в преддверии 75-летия Победы.

Читайте также:

Специалисты впервые за 10 лет восстановили стеллу, облицовку, скульптуру Родины-матери, заменили тротуарную плитку, сделали новое освещение и подсветку.

Глава города Евгений Первышов рассказал, что также памятнику сделали более современную декоративную подсветку. В День Победы возле мемориала пройдет возложение цветов, однако в этом году там будет ограниченный состав участников с соблюдением дистанции. Кроме того, 9 мая над комплексом пройдет демонстрационный полет военной авиации. Из-за карантина большую часть мероприятий перенесли на более поздний срок, сообщили в пресс-службе администрации краевой столицы.

Комплекс, посвященный кубанцам, погибшим в борьбе за Родину, открыли в 1967 году. Он содержит рельефное изображение эпизодов Гражданской и Великой Отечественной войн. Позже рядом с основной частью открыли мемориальные плиты с именами погибших в Афганистане и Чечне.

Благоустройство Великая Отечественная война День Победы Краснодар Памятники

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Краснодаре отреставрировали Вечный огонь
В Адыгее в инфекционном госпитале умер владелец туробъекта «Водопады Руфабго»
На Кубани за сутки выявили 66 человек с коронавирусом
В Краснодаре полицейские будут усиленно патрулировать улицы на майские праздники
В Адыгее за сутки скончалось два пациента с коронавирусом
На Кубани начало майских праздников будет теплым, а потом пойдут дожди

Лента новостей

Реклама на портале