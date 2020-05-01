В Краснодаре отреставрировали Вечный огонь

Ремонт мемориального комплекса «Вечный огонь» на улице Северной стартовал в начале января. Комплекс решили привести в порядок в преддверии 75-летия Победы.

Специалисты впервые за 10 лет восстановили стеллу, облицовку, скульптуру Родины-матери, заменили тротуарную плитку, сделали новое освещение и подсветку.

Глава города Евгений Первышов рассказал, что также памятнику сделали более современную декоративную подсветку. В День Победы возле мемориала пройдет возложение цветов, однако в этом году там будет ограниченный состав участников с соблюдением дистанции. Кроме того, 9 мая над комплексом пройдет демонстрационный полет военной авиации. Из-за карантина большую часть мероприятий перенесли на более поздний срок, сообщили в пресс-службе администрации краевой столицы.