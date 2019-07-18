Власти Краснодара хотят отреставрировать все мемориалы в Краснодаре к 75-летию Победы

Глава города Евгений Первышов сообщил, что подготовка к празднику уже началась. В планах — отреставрировать все мемориалы в Краснодаре.

«Финансирование мы предусмотрели уже в этом году, и в ближайшее время начнем работы. Стоит задача — отремонтировать и привести в порядок все памятные места, мемориалы, связанные с подвигом наших жителей, кубанцев и краснодарцев в годы Великой Отечественной войны», — сказал Первышов.

В числе таких памятников — памятник воинам, принимавшим участие в освобождении города от немецко-фашистских захватчиков на Площади Победы, Площадь павших героев, где есть Вечный огонь, мемориальный комплекс кубанцам, погибшим в борьбе за Родину, памятник защитникам кубанского неба в годы войны на Тургенева, «Катюша» на Ростовском шоссе, памятник 13 тысячам краснодарцев — жертвам фашистского террора в Чистяковской роще, памятник 500 советским воинам и мирным жителям, погибшим в боях с фашистскими захватчиками на Обрывной, обелиск воинам-освободителям города Краснодара в парке «Солнечный остров», Военно-Братский мемориальный комплекс на Всесвятском кладбище, памятники погибшим на войне студентам и преподавателям на территории КубГТУ, КубГУ и КГУФКСТ, памятник Героям битвы за Кубань в Сквере казачьей славы, братские могилы и другие

Также на заседании гордумы приняли решение установить бюсты четырех Героев Советского Союза на территории 58-й школы имени Героя СССР Евдокии Носаль в Пашковском жилом районе — выпускников школы. Это летчик-наблюдатель 50-го отдельного разведывательного Львовского Краснознаменного авиационного полка Николай Иванов, командир танковой роты 200-й танковой бригады Яков Кобзарь, командир эскадрильи 248-го Пражского Краснознаменного истребительного авиационного полка Дмитрий Мирошниченко и командир 3-го дивизиона бригады торпедных катеров Черноморского флота Андрей Черцов. Мемориал с бюстами планируется открыть в октябре, сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.