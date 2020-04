В аэропорту Краснодара установили бомбардировщик «ночных ведьм»

View this post on Instagram

В Международном аэропорту Краснодар установлена копия самолёта ПО-2. ⠀ Модель самолета установлена возле памятника Евдокии Бершанской. ⠀ Идея создания копии самолёта ПО-2 возникла у одного из заслуженных сотрудников аэропорта - Сергея Николаевича Кирсанова. На протяжение 26 лет он является идейным вдохновителем большинства праздничных мероприятий в аэропорту, посвящённых Великой Победе. Разворачивание полевой кухни, приглашение ветеранов на праздник, украшение стягами и флагами территории аэропорта - его ежегодный вклад в память Победы. ⠀ Здесь же, рядом с самолетом, установлен стенд «Боевой путь полка» - о подвигах 588-го ночного легкобомбардировочного женского авиаполка «ночные ведьмы», которым командовала Евдокия Бершанская. ⠀ Кроме этого, в праздничный день 9 Мая 2020 года, ровно в 10:00 в аэровокзале прозвучит обращение диктора Всесоюзного радио Юрия Левитана – те самые слова, которые услышали миллионы жителей нашей страны 9 мая 1945 года «о безоговорочной капитуляции Германских Вооруженных Сил» - Приказ Верховного Главнокомандующего по войскам Красной Армии и Военно-Морскому Флоту №369. ⠀ Напомним, что в аэропорту Краснодар работает фотовыставка, героями которой стали 47 сотрудников Краснодарского объединенного авиаотряда, принимавшие участие в Великой Отечественной войне. ⠀ #АэропортКраснодар #Краснодар #ДеньПобеды