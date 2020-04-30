В аэропорту Краснодара установили бомбардировщик «ночных ведьм»

В международном аэропорту Краснодара в конце апреля установили точную копию военного самолета По-2

В пресс-службе аэропорта сообщили, что идею создания копии самолета По-2 придумал один из заслуженных работников компании Сергей Кирсанов. На По-2 летали «ночные ведьмы» — женский ночной бомбардировочный авиаполк, который действовал в период Великой Отечественной войны.

В пресс-службе аэропорта порталу Юга.ру 30 апреля рассказали, что корпус самолета состоит из деревянного каркаса, обитого фанерой и обклеенного перкалью [особая хлопчатобумажная ткань — Юга.ру]. Крылья конструкции сделали из дерева и алюминиевого сплава.

Самолет поставили во дворе аэропорта рядом с памятником командира полка Евдокии Бершанской. Около его корпуса установили стенд, на котором описаны подвиги «ночных ведьм». Порталу Юга.ру рассказали, что самолет будет стоять в аэропорту до проведения праздничного парада Победы.

Также 9 мая в 10:00 на аэровокзале включат запись Юрия Левитана, в которой он говорит о капитуляции вооруженных сил Германии, написали в инстаграме аэропорта. Историю легендарного командира «ночных ведьм» Евдокии Бершанской, именем которой могли назвать аэропорт Краснодара, читайте здесь.