В аэропорту Краснодара установили бомбардировщик «ночных ведьм»
В международном аэропорту Краснодара в конце апреля установили точную копию военного самолета По-2
В пресс-службе аэропорта сообщили, что идею создания копии самолета По-2 придумал один из заслуженных работников компании Сергей Кирсанов. На По-2 летали «ночные ведьмы» — женский ночной бомбардировочный авиаполк, который действовал в период Великой Отечественной войны.
В пресс-службе аэропорта порталу Юга.ру 30 апреля рассказали, что корпус самолета состоит из деревянного каркаса, обитого фанерой и обклеенного перкалью [особая хлопчатобумажная ткань — Юга.ру]. Крылья конструкции сделали из дерева и алюминиевого сплава.
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Самолет поставили во дворе аэропорта рядом с памятником командира полка Евдокии Бершанской. Около его корпуса установили стенд, на котором описаны подвиги «ночных ведьм». Порталу Юга.ру рассказали, что самолет будет стоять в аэропорту до проведения праздничного парада Победы.
Также 9 мая в 10:00 на аэровокзале включат запись Юрия Левитана, в которой он говорит о капитуляции вооруженных сил Германии, написали в инстаграме аэропорта.
Историю легендарного командира «ночных ведьм» Евдокии Бершанской, именем которой могли назвать аэропорт Краснодара, читайте здесь.
Как писали Юга.ру, в середине апреля президент России Владимир Путин сообщил о переносе парада Победы из-за коронавируса. Точную дату он не назвал, но подчеркнул, что мероприятие состоится в 2020 году.
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В Международном аэропорту Краснодар установлена копия самолёта ПО-2. ⠀ Модель самолета установлена возле памятника Евдокии Бершанской. ⠀ Идея создания копии самолёта ПО-2 возникла у одного из заслуженных сотрудников аэропорта - Сергея Николаевича Кирсанова. На протяжение 26 лет он является идейным вдохновителем большинства праздничных мероприятий в аэропорту, посвящённых Великой Победе. Разворачивание полевой кухни, приглашение ветеранов на праздник, украшение стягами и флагами территории аэропорта - его ежегодный вклад в память Победы. ⠀ Здесь же, рядом с самолетом, установлен стенд «Боевой путь полка» - о подвигах 588-го ночного легкобомбардировочного женского авиаполка «ночные ведьмы», которым командовала Евдокия Бершанская. ⠀ Кроме этого, в праздничный день 9 Мая 2020 года, ровно в 10:00 в аэровокзале прозвучит обращение диктора Всесоюзного радио Юрия Левитана – те самые слова, которые услышали миллионы жителей нашей страны 9 мая 1945 года «о безоговорочной капитуляции Германских Вооруженных Сил» - Приказ Верховного Главнокомандующего по войскам Красной Армии и Военно-Морскому Флоту №369. ⠀ Напомним, что в аэропорту Краснодар работает фотовыставка, героями которой стали 47 сотрудников Краснодарского объединенного авиаотряда, принимавшие участие в Великой Отечественной войне. ⠀ #АэропортКраснодар #Краснодар #ДеньПобеды