Муфтият Адыгеи и Кубани установил размер милостыни

Духовное управление мусульман Адыгеи и Краснодарского края в мае определило минимальный размер милостыни в Рамадан

Напомним, в 2020 году священный месяц Рамадан начался 24 апреля и продлится 29-30 дней, а завершится праздником Ураза-байрам.

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Правоверным мусульманам Адыгеи и Краснодарского края в преддверии праздника рекомендовали выплачивать милостыню в сумме не менее 150 рублей на человека. Минимальный размер Закят аль-фитр установило Духовное управление мусульман Адыгеи и Краснодарского края исходя из средней стоимости сыпучих продуктов, распространенных в регионе.

Закят аль-фитр — милостыня, которая должна быть выплачена нуждающимся мусульманам до наступления праздника Ураза-байрам. Кроме нее также выплачивается и Садака аль-фидья — искупление за пропущенные дни поста по причине старости или неизлечимой болезни. Напомним, в прошлом году минимальный размер милостыни также составлял 150 рублей.

«Большинство мусульманских ученых считают, что милостыня должна выплачиваться в виде продуктов. Однако в денежном эквиваленте также разрешена, поскольку бедные и неимущие в праздничный день больше нуждаются в деньгах», — отметили в муфтияте.