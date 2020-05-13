В Адыгее почти 7,5 тыс. детей из нуждающихся семей начнут получать ежемесячные выплаты
В Адыгее в мае разработали механизм предоставления новой ежемесячной выплаты на детей от 3 до 7 лет из малообеспеченных семей
На выплату могут рассчитывать почти 7,5 тыс. детей, которые уже есть в региональной базе данных малообеспеченных семей, сообщили порталу Юга.ру в министерстве труда и соцразвития Адыгеи. Новая выплата положена каждому ребенку из нуждающейся семьи, где доход на одного члена семьи ниже прожиточного минимума. Сейчас в республике он равен 9 тыс. 474 рублям. Размер выплаты на ребенка составит около 4,8 тыс. рублей.
«Семьи уже с июня начнут получать эти деньги. Важно, что перерасчет величины данной выплаты будет сделан с января 2020 года. И в дальнейшем они будут выплачиваться ежемесячно», — сообщили в министерстве труда и соцразвития Адыгеи.
Подать заявление на выплату можно будет с 20 мая через МФЦ, на портале «Госуслуги» или на личном приеме в учреждениях труда и социальной защиты населения.
Кроме того, отделение Пенсионного фонда по Адыгее начало прием заявлений на единовременные выплаты в 10 тыс. рулей всем детям от 3 до 16 лет. На 12 мая уже поступило более 500 заявлений. Это не исключает все остальные выплаты на детей, добавили в министерстве труда и соцразвития республики.
Напомним, в апреле в Адыгее направили 40 млн рублей на единовременную выплату малоимущим семьям с детьми. Помощь получили 10 тыс. 741 семья, в которых воспитаются более 20 тыс. детей. Также в регионе подготовили около 24 тыс. наборов, которые должны доставить наиболее пострадавшим во время пандемии коронавируса. К ним отнесли малоимущие семьи и инвалидов. Продовольственные наборы в республике начали выдавать в начале апреля. Также в рамках акции «Спасибо врачам» в мае сформировали более 1,5 тыс. наборов продуктов для врачей.
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