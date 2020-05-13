В Адыгее почти 7,5 тыс. детей из нуждающихся семей начнут получать ежемесячные выплаты

В Адыгее в мае разработали механизм предоставления новой ежемесячной выплаты на детей от 3 до 7 лет из малообеспеченных семей

На выплату могут рассчитывать почти 7,5 тыс. детей, которые уже есть в региональной базе данных малообеспеченных семей, сообщили порталу Юга.ру в министерстве труда и соцразвития Адыгеи. Новая выплата положена каждому ребенку из нуждающейся семьи, где доход на одного члена семьи ниже прожиточного минимума. Сейчас в республике он равен 9 тыс. 474 рублям. Размер выплаты на ребенка составит около 4,8 тыс. рублей.

«Семьи уже с июня начнут получать эти деньги. Важно, что перерасчет величины данной выплаты будет сделан с января 2020 года. И в дальнейшем они будут выплачиваться ежемесячно», — сообщили в министерстве труда и соцразвития Адыгеи.

Подать заявление на выплату можно будет с 20 мая через МФЦ, на портале «Госуслуги» или на личном приеме в учреждениях труда и социальной защиты населения.