В Адыгее собираются раздать 23,5 тысяч продуктовых наборов для нуждающихся в период пандемии

В Адыгее в период ограничительных мер организовали очередную акцию по поддержке нуждающихся жителей

Акцию организовали с помощью внебюджетных средств. Порядка 23,5 тысяч продуктовых наборов должны доставить наиболее нуждающимся и пострадавшим от пандемии — малоимущим семьям и инвалидам.

«Сегодня многие оказались в сложной жизненной ситуации. Чтобы оказать максимально возможную на данный момент помощь, важно объединить все виды поддержки — федеральную, региональную, спонсорскую, подключить весь партийный ресурс», — отметил 28 апреля глава республики Мурат Кумпилов.