В Адыгее собираются раздать 23,5 тысяч продуктовых наборов для нуждающихся в период пандемии

Адыгея

Распечатать

В Адыгее в период ограничительных мер организовали очередную акцию по поддержке нуждающихся жителей

Акцию организовали с помощью внебюджетных средств. Порядка 23,5 тысяч продуктовых наборов должны доставить наиболее нуждающимся и пострадавшим от пандемии — малоимущим семьям и инвалидам. 

«Сегодня многие оказались в сложной жизненной ситуации. Чтобы оказать максимально возможную на данный момент помощь, важно объединить все виды поддержки — федеральную, региональную, спонсорскую, подключить весь партийный ресурс», — отметил 28 апреля глава республики Мурат Кумпилов. 

Читайте также:

Кумпилов поручил максимально охватить акцией тех, кому нужна поддержка, но кто по разным причинам еще не получил помощь. Для этого руководителям муниципалитетов поручили откликаться на персональные просьбы, которые поступают от людей. 

Сейчас почти во всех районах сформировали продуктовые наборы. Волонтеры «Единой России» уже приступили к доставке наборов адресатам, рассказали в пресс-службе главы республики.

Напомним, продовольственные наборы в республике начали выдавать в начале апреля. 

Мурат Кумпилов Пенсионеры Продукты питания

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Сочи готовят гостиницы и отели к открытию курортного сезона
Российские СМИ обратились к читателям с заявлением о важности распространения правдивой информации
В Краснодаре 26-летний водитель сбил пешехода на «зебре»
В Краснодаре из аэропорта отправили в обсерваторы 41 пассажира
В Темрюке 18-летний парень спас женщину во время пожара
На Кубани за сутки число зараженных коронавирусом увеличилось на 51 человека

Лента новостей

Реклама на портале