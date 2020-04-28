В Адыгее собираются раздать 23,5 тысяч продуктовых наборов для нуждающихся в период пандемии
В Адыгее в период ограничительных мер организовали очередную акцию по поддержке нуждающихся жителей
Акцию организовали с помощью внебюджетных средств. Порядка 23,5 тысяч продуктовых наборов должны доставить наиболее нуждающимся и пострадавшим от пандемии — малоимущим семьям и инвалидам.
«Сегодня многие оказались в сложной жизненной ситуации. Чтобы оказать максимально возможную на данный момент помощь, важно объединить все виды поддержки — федеральную, региональную, спонсорскую, подключить весь партийный ресурс», — отметил 28 апреля глава республики Мурат Кумпилов.
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Кумпилов поручил максимально охватить акцией тех, кому нужна поддержка, но кто по разным причинам еще не получил помощь. Для этого руководителям муниципалитетов поручили откликаться на персональные просьбы, которые поступают от людей.
Сейчас почти во всех районах сформировали продуктовые наборы. Волонтеры «Единой России» уже приступили к доставке наборов адресатам, рассказали в пресс-службе главы республики.
Напомним, продовольственные наборы в республике начали выдавать в начале апреля.