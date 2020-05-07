В Адыгее для медиков подготовили 1,5 тысячи продуктовых наборов к чаю

В Адыгее в рамках акции «Спасибо врачам» в мае сформировали более 1,5 тыс. наборов продуктов для врачей

В наборы входят конфеты, шоколад, печенье и сушки, а также растворимый кофе и пакетированный чай. В ближайшее время их должны доставить в больницы и передать медицинским работникам, сообщили в пресс-службе главы Адыгеи.

«Продуктовые наборы к чаю получат врачи, которые трудятся в чрезвычайно напряженном ритме и зачастую не имеют времени и возможности сделать перерыв на отдых. Нынешняя акция — показатель искренней заботы о медработниках, находящихся на острие борьбы с эпидемией», — прокомментировал глава Адыгеи Мурат Кумпилов 6 мая.

Организатором акции выступает «Единая Россия» при поддержке торговой сети «Магнит».

Напомним, в регионе подготовили около 24 тыс. наборов, которые должны доставить наиболее пострадавшим во время пандемии коронавируса. К ним относят малоимущие семьи и инвалидов.