В Адыгее для медиков подготовили 1,5 тысячи продуктовых наборов к чаю

Адыгея

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В Адыгее в рамках акции «Спасибо врачам» в мае сформировали более 1,5 тыс. наборов продуктов для врачей

В наборы входят конфеты, шоколад, печенье и сушки, а также растворимый кофе и пакетированный чай. В ближайшее время их должны доставить в больницы и передать медицинским работникам, сообщили в пресс-службе главы Адыгеи.

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«Продуктовые наборы к чаю получат врачи, которые трудятся в чрезвычайно напряженном ритме и зачастую не имеют времени и возможности сделать перерыв на отдых. Нынешняя акция — показатель искренней заботы о медработниках, находящихся на острие борьбы с эпидемией», — прокомментировал глава Адыгеи Мурат Кумпилов 6 мая.

Организатором акции выступает «Единая Россия» при поддержке торговой сети «Магнит».

Напомним, в регионе подготовили около 24 тыс. наборов, которые должны доставить наиболее пострадавшим во время пандемии коронавируса. К ним относят малоимущие семьи и инвалидов.

Медицина Мурат Кумпилов

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