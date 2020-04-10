В Адыгее направят 40 млн рублей на единовременную выплату малоимущим семьям с детьми

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире. Через несколько дней в Адыгее начали вводить ограничения. С 25 марта почти 6 тыс. работающих пенсионеров региона отправили на изоляцию. В начале апреля в республике начали раздавать бесплатные продуктовые наборы одиноким пожилым гражданам и инвалидам, которые оказались в сложной ситуации из-за коронавируса.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поручил министерству труда и соцразвития Адыгеи увеличить меры соцподдержки и принять меры по предоставлению единовременной выплаты малоимущим семьям, имеющим детей. На эти цели из республиканского бюджета направят почти 40 млн рублей, сообщил порталу Юга.ру министр труда и соцразвития Адыгеи Джанбеч Мирза.

В ближайшее время выплаты смогут получить 10 тыс. 741 семья, в которых воспитаются более 20 тыс. детей. Информация об этих семьях есть в каждом муниципалитете, ежегодно она актуализируется: для получения пособия на ребенка заявители подтверждают свой статус малоимущей семьи. Поэтому для получения единовременных выплат гражданам не нужно предоставлять документы и заявления.

Семьи получат деньги на счета, куда уже перечисляются детские пособия, подчеркну Джанбеч Мирза. По его словам, размер единовременной выплаты будет зависеть от количества детей в семье: 3 тыс. рублей получат семьи, где один-два ребенка, 5 тыс. рублей — семьи с тремя и более детьми.