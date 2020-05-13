Китайский город-побратим Сочи прислал партию медицинских масок

Китайский Вэйхай, город-побратим Сочи, в мае прислал на курорт гуманитарную помощь в виде партии медицинских масок

Коронавирус — смертельно опасный возбудитель ОРВИ, который передается воздушно-капельным путем и вызывает интоксикацию организма, а также проблемы с дыхательной и пищеварительной системами. На 13 мая в Сочи за сутки выявили пять новых случаев заражения COVID-19, в том числе у девятилетнего ребенка. Таким образом, общее число заболевших на курорте увеличилось до 225 человек.

С 30 апреля в Краснодарском крае действует масочный режим: жителей региона обязали носить маски в магазинах, в транспорте, на вокзалах и в аэропортах, на объектах бытового обслуживания и в других местах массового пребывания людей. В начале мая в аптеках Сочи бесплатно раздавали маски, но они закончились за пару часов.

В мае в инфекционную больницу № 2 Сочи представительство организации «Красный крест» доставило 10 тыс. медицинских масок из китайского Вэйхай, который стал побратимом курорта в 1996 году.

Как писали Юга.ру, в феврале Сочи направил в китайский город-партнер Чэнду партию медицинских масок.