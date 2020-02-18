Сочи направил в Китай медицинские маски для защиты от коронавируса

Краснодарский край

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Из Сочи в китайский город-партнер Чэнду в феврале направили партию медицинских масок

В начале февраля администрация Сочи получила письмо из канцелярии иностранных дел правительства Чэнду. В ней дипломаты попросили порекомендовать российских поставщиков для закупки медицинских масок в связи со вспышкой коронавируса, сообщили в пресс-службе мэрии города.

Гуманитарный груз сформировало и отправило сочинское отделение «Красного креста». Кроме того, в городе подготовили список российских поставщиков медицинских товаров, с которыми коллеги из Китая могут начать сотрудничество.

Сочи и Чэнду — официальные города-партнеры. Сотрудничество между ними ведется по линии здравоохранения, научной деятельности, образовательных программ, туризма и культуры.

Как ранее писали Юга.ру, закупочные цены на маски в Адыгее, согласно данным ФАС, выросли зимой в 15 раз.

Здравоохранение Красный Крест Международное сотрудничество Международные организации Сочи

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