Сочи направил в Китай медицинские маски для защиты от коронавируса

Из Сочи в китайский город-партнер Чэнду в феврале направили партию медицинских масок

В начале февраля администрация Сочи получила письмо из канцелярии иностранных дел правительства Чэнду. В ней дипломаты попросили порекомендовать российских поставщиков для закупки медицинских масок в связи со вспышкой коронавируса, сообщили в пресс-службе мэрии города.

Гуманитарный груз сформировало и отправило сочинское отделение «Красного креста». Кроме того, в городе подготовили список российских поставщиков медицинских товаров, с которыми коллеги из Китая могут начать сотрудничество.

Сочи и Чэнду — официальные города-партнеры. Сотрудничество между ними ведется по линии здравоохранения, научной деятельности, образовательных программ, туризма и культуры.

Как ранее писали Юга.ру, закупочные цены на маски в Адыгее, согласно данным ФАС, выросли зимой в 15 раз.