PLC и «Модель Поведения» запустили сбор средств в поддержку краснодарского приюта для животных «Краснодог»

Краснодарский хип-хоп-исполнитель PLC и группа «Модель Поведения» 12 мая представили песню в поддержку приюта для пострадавших животных «Краснодог»

Об этом артисты сообщили в своих инстаграмах.

«Сейчас, когда мир буквально сходит с ума, мы считаем важным делать что-то позитивное. Поэтому мы решили объединить выпуск песни о любви к родному городу со сбором средств для тех, кто не может помочь себе сам, — питомцев краснодарского приюта для животных "Краснодог"», — написал PLC (Сергей Трущев).

Чтобы пожертвовать приюту любую сумму, нужно перейти по ссылке и нажать кнопку «Поддержать». Также на помощь животным музыканты направят доход от прослушивания композиции на цифровых площадках.

Кроме того, реквизиты и информацию о том, как помочь «Краснодогу» не только деньгами, можно найти на сайте организации.