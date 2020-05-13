PLC и «Модель Поведения» запустили сбор средств в поддержку краснодарского приюта для животных «Краснодог»
Краснодарский хип-хоп-исполнитель PLC и группа «Модель Поведения» 12 мая представили песню в поддержку приюта для пострадавших животных «Краснодог»
Об этом артисты сообщили в своих инстаграмах.
«Сейчас, когда мир буквально сходит с ума, мы считаем важным делать что-то позитивное. Поэтому мы решили объединить выпуск песни о любви к родному городу со сбором средств для тех, кто не может помочь себе сам, — питомцев краснодарского приюта для животных "Краснодог"», — написал PLC (Сергей Трущев).
Чтобы пожертвовать приюту любую сумму, нужно перейти по ссылке и нажать кнопку «Поддержать». Также на помощь животным музыканты направят доход от прослушивания композиции на цифровых площадках.
Кроме того, реквизиты и информацию о том, как помочь «Краснодогу» не только деньгами, можно найти на сайте организации.
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Из-за пандемии коронавируса некоммерческие организации по всей стране вынуждены закрывать программы, увольнять сотрудников и снижать масштабы оказываемой поддержки. Введенные ограничения сильно отразились на деятельности приюта «Краснодог».
В торговых центрах, которые сейчас закрыты, проводились мероприятия, благодаря которым удавалось найти животным новый дом. Не работают точки, в которых размещены боксы для сбора пожертвований. Введенные ограничения на передвижение по городу не позволяют жителям Краснодара приехать в приют и выбрать подопечного. И все это при том, что травмированные собаки и кошки продолжают поступать ежедневно.
Юга.ру ранее писали о приюте «Уютный домик Галины». Жительница Темрюкского района Галина Алиева содержит более 500 собак. В неделю на них уходит по 60 мешков корма по 15 кг каждый — всего 900 кг.
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Салют! Сегодня вышел трэк «Сгораю» с группой Модель Поведения @weare_mp ⠀ Сейчас, когда мир буквально сходит с ума, мы считаем важным делать что-то позитивное. Поэтому мы решили объединить выпуск песни о любви к родному городу со сбором средств для тех кто не может помочь себе сам – питомцев краснодарского приюта для животных @krasnodog_official .⠀ ⠀ По ссылке в сторис есть кнопка «Поддержать», нажав на которую вы сможете пожертвовать любую комфортную для вас сумму приюту. Доход от прослушивания песни на цифровых площадках будет так же направлен на помощь животным, пострадавшим от человеческой жестокости. Обложка: @sandbyitself Сведение: @trbrecords
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