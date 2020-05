PLC и «Модель Поведения» запустили сбор средств в поддержку краснодарского приюта для животных «Краснодог»

View this post on Instagram

Салют! Сегодня вышел трэк «Сгораю» с группой Модель Поведения @weare_mp ⠀ Сейчас, когда мир буквально сходит с ума, мы считаем важным делать что-то позитивное. Поэтому мы решили объединить выпуск песни о любви к родному городу со сбором средств для тех кто не может помочь себе сам – питомцев краснодарского приюта для животных @krasnodog_official .⠀ ⠀ По ссылке в сторис есть кнопка «Поддержать», нажав на которую вы сможете пожертвовать любую комфортную для вас сумму приюту. Доход от прослушивания песни на цифровых площадках будет так же направлен на помощь животным, пострадавшим от человеческой жестокости. Обложка: @sandbyitself Сведение: @trbrecords