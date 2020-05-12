«Ваш кредит станет дороже». Юрист ответил на вопросы про кредитные каникулы

25 марта президент Владимир Путин предложил ввести каникулы по потребительским и ипотечным кредитам в связи с пандемией.

Юга.ру попросили юриста Евгению Тутушкину объяснить, кто может претендовать на отсрочку по кредитным платежам, что для этого нужно и почему кредитные каникулы все-таки крайняя мера для заемщика.

Что такое кредитные каникулы?

Это отсрочка платежей до шести месяцев по кредитам для граждан, ИП и субъектов малого/среднего предпринимательства из отраслей, которые наиболее пострадали от пандемии. Во время кредитных каникул банкам запрещается начислять неустойки и пени, предъявлять требования о досрочном исполнении обязательств и обращения по взысканию предмета залога . Заемщик же имеет полное право в любой момент времени досрочно погасить кредит или прекратить действие каникул.

Евгения Тутушкина юрист

На какие договоры распространяется закон?

Закон распространяется на договоры кредита (займа), заключенные до 3 апреля этого года физическими лицами, индивидуальными предпринимателями и субъектами малого и среднего предпринимательства, деятельность которых в наибольшей степени пострадала из-за пандемии. Список таких сфер деятельности можно посмотреть здесь.

Какой максимальный размер кредита может быть у заемщика?

Максимальный размер кредита по ипотеке для жителей Краснодарского края составляет 2 млн рублей. По автокредитам вам могут оформить отсрочку в случае, если сумма займа не превышает 600 тыс. рублей. По кредитным картам — не более 100 тыс. рублей, по прочим потребительским кредитам размер займа не должен превышать 250 тыс. рублей для граждан и 300 тыс. рублей для ИП. Для коммерческих кредитов максимальный размер такого займа законодательством не установлен .

Ограничено ли число кредитов, по которым можно получить отсрочку?

Нет, льготный период может быть предоставлен по одному, нескольким или по всем кредитным договорам, заключенным заемщиком.

Кто может претендовать на кредитные каникулы?



В случае с потребительскими кредитами нужно доказать снижение дохода за месяц, предшествующий месяцу обращения [заемщика с требованием о предоставлении льготного периода], более чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом за 2019 год . Кроме того, заемщик должен доказать, что он не пользуется по этому кредиту ипотечными кредитными каникулами, предоставленными ему на основании ст. 6.1-1 Федерального закона № 353 «О потребительском кредите (займе)».



В случае с коммерческими кредитами бизнесмены должны доказать статус субъекта малого или среднего предпринимательства и то, что их отрасль деятельности входит в перечень отраслей, в наибольшей степени пострадавших из-за распространения коронавируса.



Индивидуальному предпринимателю могут отказать в оформлении отсрочки по потребительскому или коммерческому кредиту, если он уже воспользовался правом на предоставление льготного периода как субъект малого или среднего предпринимательства.

Что нужно сделать, чтобы получить отсрочку? С 3 апреля по 30 сентября желающие получить отсрочку по платежам должны направить кредитору требование об изменении условий договора. Нужно указать, как именно вы хотите изменить условия договора. В случае с потребительскими и коммерческими кредитами заемщик может потребовать приостановить исполнение его обязательств. А вот индивидуальные предприниматели могут как попросить отсрочку, так и уменьшить размер платежа. Также нужно указать срок льготного периода и сослаться на то, что он предоставляется в соответствии с Законом № 106-ФЗ.

Какие документы нужны, чтобы доказать снижение доходов? Для работников по найму и собственников бизнеса подойдет справка о доходах и удержанных суммах налога (2-НДФЛ) либо выписка о регистрации в качестве безработного/копия трудовой книжки с отметкой об увольнении.

Возможно, также подойдет справка по форме банка (с разбивкой на официальный/неофициальный доход и по месяцам за прошлый и этот год) на случай, если вы получаете зарплату «в конверте», или справка от работодателя либо копия приказа о неоплачиваемом отпуске.



Для ИП банки могут рассмотреть, но не обязаны принять в качестве таких доказательств обороты по кассам и расчетному счету, данные онлайн-кассы, управленческую отчетность или упрощенный отчет о прибылях и убытках по форме банка.

Эти документы можно предоставить банку не сразу вместе с заявлением на кредитные каникулы, а в течение 90 дней с момента обращения. И хотя законом предусмотрена подача заявления по телефону, я рекомендую делать это через электронную почту, поскольку электронная переписка может стать доказательством вашей добросовестности в суде.

По всем кредитам, кроме ипотеки, во время каникул будут начисляться проценты на остаток текущего основного долга — по ставке 2/3 от среднерыночной полной стоимости потребительского кредита, установленной Центробанком на момент подачи заявления на кредитные каникулы.



По кредитам вы эти проценты уплатите в конце срока кредита, после его полного погашения, ежемесячными платежами, не превышающими ваши обычные платежи. По кредитным картам — в течение 720 дней после окончания каникул равными долями.



Иными словами, ваш долг перед банком по-прежнему растет, хотя и в меньших размерах, просто вам на время каникул дают отдых от ежемесячных платежей.

Если человек не входит в категорию тех, кто может претендовать на кредитные каникулы, какие у него еще есть варианты?

Сейчас каждый банк предлагает собственную программу реструктуризации. Она неизбежно ухудшит кредитную историю заемщика, но в меньшей степени, чем просрочка. Главное — как только вы понимаете, что не сможете внести следующий платеж, предпринять меры досудебного урегулирования: делайте письменные запросы в банк, объясняйте ситуацию, просите реструктурировать ваш кредит. Это нужно для того, чтобы в случае взысканий через суд вы могли доказать свою добросовестность в качестве заемщика — вы не исчезли, не перестали молча платить кредит, вы были на связи с банком и пытались найти решение. Что касается ипотеки, Центробанк рекомендовал до 30 сентября приостановить принудительное выселение, то есть если у кого-то сейчас уже есть решение суда на выселение, вы можете, апеллируя к данному письму, остаться проживать до конца сентября с возможностью вступить с банком в новые переговоры для урегулирования ситуации.

Портал Юга.ру также связался с пресс-службой регионального отделения Центробанка и попросил разъяснить несколько моментов, касающихся кредитных каникул.