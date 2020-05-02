В Тбилисском районе принудительно взяли анализ на коронавирус у мужчины

В Тбилисском районе по решению суда 2 мая в принудительном порядке врачи взяли анализ на коронавирус у мужчины, который отказался сдавать его добровольно

Об этом сообщает оперативный штаб Кубани. 51-летний мужчина вернулся из Санкт-Петербурга, после чего получил предписание Роспотребнадзора об обязательной самоизоляции и необходимости сдать анализ на коронавирус. 27 апреля его посетили медики и попытались взять биоматериал, однако тот, снимая происходящее на камеру мобильного телефона, отказался в грубой форме. Взять у него анализ не удалось.

Тбилисская ЦРБ обратилась в полицию, а управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю подготовило иск. Суд вынес решение о принудительном взятии анализов. 2 мая для забора материалов к мужчине вновь выехали медики, но уже с судебными приставами и работниками правоохранительных органов. Хоть он снова отказывался от процедуры, сдать анализ на COVID-19 ему пришлось. Результат лабораторного исследования станет известен через 2-3 дня.

Как писали Юга.ру, двоих жителей Новороссийска с положительным тестом на коронавирус 1 мая госпитализировали по решению суда. Один мужчина попытался скрыться. Он утверждал, что здоров, хотя его родственники получили положительные анализы на COVID-19 и начали лечение.

Напомним, что в конце апреля в Краснодарском крае впервые принудительно госпитализировали семью из Сочи: там 10 человек с подозрением на коронавирус отказались ехать в больницу.

На момент написания новости в крае COVID-19 подтвердился у 1 тыс. 162 человек, в том числе у 75 детей. 20 пациентов скончались, 319 выздоровели и выписаны. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 23 пациента. В России за сутки зафиксировали 9 тыс. 623 случая заражения коронавирусом.