На въездах в Туапсе установили противотанковые ежи

Въезды в Туапсе 9 апреля перекрыли заграждениями из-за распространения коронавируса

Для осуществления пропускного режима в Туапсе установили заграждения. Противотанковые ежи появились на улицах Западной, Судоремонтной и Вольной. Для въезда и выезда из города жителям и гостям рекомендовали пользоваться виадуком. В пресс-службе администрации заявили, что полицейские будут контролировать обстановку и усилят пропускной режим на въезде в город со стороны виадука.

В управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю рассказали, что в Туапсинском районе выявили всех, с кем контактировали заболевшие коронавирусом. Людям выдали постановления о самоизоляции, однако семеро отказались подчиниться требованиям. Ведомство обратилось в суд, после чего пять человек добровольно легли в инфекционный стационар. Еще двоих 9 апреля после решения суда принудительно госпитализировали.