На въездах в Туапсе установили противотанковые ежи
Въезды в Туапсе 9 апреля перекрыли заграждениями из-за распространения коронавируса
Для осуществления пропускного режима в Туапсе установили заграждения. Противотанковые ежи появились на улицах Западной, Судоремонтной и Вольной. Для въезда и выезда из города жителям и гостям рекомендовали пользоваться виадуком.
В пресс-службе администрации заявили, что полицейские будут контролировать обстановку и усилят пропускной режим на въезде в город со стороны виадука.
В управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю рассказали, что в Туапсинском районе выявили всех, с кем контактировали заболевшие коронавирусом. Людям выдали постановления о самоизоляции, однако семеро отказались подчиниться требованиям. Ведомство обратилось в суд, после чего пять человек добровольно легли в инфекционный стационар. Еще двоих 9 апреля после решения суда принудительно госпитализировали.
Напомним, в Краснодарском крае известно о 125 зараженных COVID-19, из них 28 человек находятся в Туапсе. За сутки 8 апреля в городе выявили сразу 20 заразившихся, а сегодня стало известно еще о восьмерых.
В России к 10 апреля за сутки выявили 1 тыс. 786 новых случаев заражения, во всех 82 субъектах страны зарегистрировали 11 тыс. 917 инфицированных. Выздоровели 795 заболевших, умерли 94 пациента. Утром 7 апреля стало известно о первой смерти на Кубани, а 9 апреля — еще о двух умерших пациентах (в Краснодаре и Новороссийске).
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