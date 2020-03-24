СМИ сообщили, что в Сочи сбежали двое туристов, не сдавших анализы на коронавирус после Испании. Они правда уехали, но не считают это побегом

В Сочи не сдали анализ на коронавирус туристы, прибывшие из Испании. Они пробыли на курорте неделю и уехали домой в Екатеринбург

О том, что туристы сбежали из больницы, написали местные СМИ. Семейная пара приехала на курорт после поездки в Испанию, якобы не стала дожидаться медпроверки и улетела в уральскую столицу. В управлении Роспотребнадзора по Свердловской области подтвердили, что медики получили уведомление от коллег из Краснодарского края о факте нарушения режима наблюдения двумя жителями Екатеринбурга. Но сами супруги не считают себя ни беглецами, ни нарушителями карантина. Женщина рассказала изданию Znak.com, что в сочинской больнице они никогда не были.

«Мы попросили взять анализы на коронавирус, но нам сказали, что тест не сделают: только если будут температура и признаки заражения, попросили с ними связаться», — пояснила жительница Екатеринбурга. По ее словам, неделю супруги прожили в отеле в Сочи, никаких симптомов болезни у себя не обнаружили и решили вернуться домой. «Днем 21 марта я получила звонок от главного врача больницы в Адлере. Сказали, что придут брать у нас анализ. Я объяснила, что мы уже уехали», — уточнила женщина. Она обратила внимание, что 24 марта уральские медики взяли у них тест на коронавирусную инфекцию. «Симптомов ОРВИ у нас нет и не было, никаких претензий от Роспотребнадзора и врачей мы здесь не слышали. Нам, наоборот, сказали, что мы все делаем правильно», — заключила путешественница.

Коронавирус — возбудитель ОРВИ, при котором отмечается интоксикация организма и проблемы с дыхательной и пищеварительной системами. О вирусе стало известно, когда Всемирная организация здравоохранения сообщила о вспышке пневмонии в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. На момент публикации новости известно о более 398 тыс. заболевших коронавирусом в мире, 103 тыс. выздоровевших и более 17 тыс. умерших. В России известно о 495 инфицированных. На Кубани зарегистрированы пять случаев заражения, но находятся в регионе четверо из заболевших.