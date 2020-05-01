В Новороссийске двоих человек с коронавирусом принудительно госпитализировали

Краснодарский край

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Двоих жителей Новороссийска с положительным тестом на коронавирус 1 мая госпитализировали по решению суда

Напомним, что в конце апреля в Краснодарском крае впервые принудительно госпитализировали семью из Сочи: там 10 человек с подозрением на коронавирус отказались ехать в больницу.

Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае 1 мая сообщил, что у нескольких жителей Новороссийска при исследовании получили положительный результат на коронавирус. Роспотребнадзор подготовил документы для госпитализации людей, однако два человека отказались получать постановления, выполнять их предписания и добровольно уехать в стационар.

В пресс-службе мэрии Новороссийска сообщили, что один мужчина ушел из дома и попытался скрыться. Он утверждал, что здоров, при этом его родственники также получили положительные анализы на COVID-19 и уже начали лечение.

Сотрудники Роспотребнадзора подали иск в суд о принудительной госпитализации людей в инфекционную больницу Новороссийска. Суд удовлетворил требования. Полиция, приставы, спасатели и сотрудники администрации провели с мужчинами беседы, после чего они согласились на госпитализацию.

Здравоохранение Коронавирус Новороссийск Суд

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