В России увеличились случаи домашнего насилия, однако в МВД считают оправданной декриминализацию побоев

В Министерстве внутренних дел России в мае заявили о том, что ужесточать административную ответственность за побои нецелесообразно

Напомним, 27 марта специальный докладчик ООН по вопросам насилия в отношении женщин Дубравка Симонович заявила о растущей опасности домашнего насилия из-за карантина. Она обратилась к государствам-членам ООН с просьбой принять срочные меры для обеспечения защиты граждан.

После чего в российские общественные организации, адвокаты, психологи и другие специалисты, работающие с пострадавшими от насилия в семье, создали петицию с соответствующей просьбой.

Ранее МВД совместно с Минюстом собиралось ужесточить наказание по ст. 6.1.1 («Побои»), по которой в том числе квалифицируется домашнее насилие, напомнил телеканал «360».

В феврале 2017 года президент России Владимир Путин подписал закон о декриминализации побоев в семье. Побои в отношении близких лиц перевели из разряда уголовных преступлений в административные правонарушения в том случае, если это произошло впервые. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова 3 декабря 2018 года назвала принятие закона ошибкой. Статья 6.1.1 («Побои») КоАП РФ предусматривает штраф 5-30 тыс. рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы сроком до 120 часов.

Однако в пресс-центре МВД России 10 мая сообщили ТАСС, что это нецелесообразно. «Такие изменения признаны нецелесообразными, поскольку усматривается несоразмерность административной ответственности и уголовной», — сообщили в ведомстве. Кроме того, в МВД добавили, что перевод большинства уголовно наказуемых побоев в разряд административных правонарушений положительно повлиял на профилактику тяжких и особо тяжких преступлений на бытовой почве.

Также в ведомстве сообщили, что роста случаев правонарушений, совершенных в семейно-бытовой сфере, в этом году не наблюдается. По данным МВД, в марте 2020 года было зарегистрировано свыше 13 тыс. таких правонарушений, что на 6,5% меньше показателей прошлого года. А в апреле число таких правонарушений составило около 7,7 тыс., что на 23,4% меньше прошлогодних показателей, написал RT.

Однако 5 мая в интервью РИА «Новости» Татьяна Москалькова сообщала, что во время режима самоизоляции в России в 2,5 раза выросло число случаев домашнего насилия. Она заявила, что пользуется данными некоммерческих организаций и журналистов.

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«По данным НКО, в период с 10 апреля количество жертв насилия и случаев насилия в семье увеличилось в 2,5 раза», — рассказала Москалькова. По ее словам, в апреле в НКО поступило более 13 тыс. сообщений о домашнем насилии, а в марте их было 6 тыс. 54.