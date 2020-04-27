В России собираются увеличить число кризисных центров для жертв домашнего насилия

Журналисты 27 апреля сообщили, что губернаторам российских регионов поручили создать кризис-центры для жертв домашнего насилия

Правительственная комиссия по профилактике правонарушений в конце марта рекомендовала губернаторам проработать вопрос о создании центров помощи для женщин, пострадавших от домашнего насилия, сообщили «Известия» .

В таких центрах женщины смогут жить до разрешения конфликтной ситуации. Предварительно региональные чиновники должны проанализировать, насколько будут востребованы такие центры в субъектах.

Кроме того, губернаторы должны размещать на сайтах администраций регионов информацию о телефонах доверия по вопросам семейно-бытового насилия, контакты уже действующих кризисных центров, а также по возможности поддерживать некоммерческие организации, реализующие проекты по профилактике семейно-бытового насилия, написал RT .

Журналисты обратили внимание на то, что во время самоизоляции случаи насилия в семье стали возникать чаще.

Напомним, 27 марта специальный докладчик ООН по вопросам насилия в отношении женщин Дубравка Симонович заявила о растущей опасности домашнего насилия из-за карантина. Она обратилась к государствам-членам ООН с просьбой принять срочные меры для обеспечения защиты граждан.

Здесь собраны контакты, куда могут обратиться в России женщины, столкнувшиеся с насилием в семье.