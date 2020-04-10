В России появилась петиция о защите пострадавших от домашнего насилия в условиях карантина. Авторы запустили для них горячую линию

Краснодарский край, Вся Россия

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Российские общественные организации, адвокаты, психологи и другие специалисты, работающие с пострадавшими от насилия в семье, просят власти принять срочные меры для обеспечения их защиты

27 марта специальный докладчик ООН по вопросам насилия в отношении женщин Дубравка Симонович заявила о растущей опасности домашнего насилия из-за карантина. Она обратилась к государствам-членам ООН с просьбой принять срочные меры для обеспечения защиты граждан.

«Меры по защите пострадавших должны оставаться доступными или специально создаваться во время кризиса. Они включают доступ к охранным ордерам, убежищам и горячим линиям. Органы полиции должны повысить свои усилия, предоставляя быстрый ответ», — сказала докладчик.

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Авторы петиции указывают, что многие страны, которые ввели карантин раньше, чем Россия, уже столкнулись с ростом жертв домашнего насилия. В их числе Китай , Франция , Великобритания , Австралия, Греция, Дания.

«Многолетний опыт работы наших организаций показывает, что в России число случаев насилия в семье значительно возрастает в период, когда люди вынужденно проводят значительное время дома, например, во время праздников или длинных выходных», — отметили они. При этом, по словам специалистов, эффективных мер по защите пострадавших от насилия в семье в России нет.

Сейчас же, подчеркивается в петиции, в органах полиции приостановлен личный прием граждан, обратиться за помощью сейчас можно только по телефону, через электронную почту или почту России. Направленность сил полиции на соблюдение карантина с одной стороны может ослабить контроль за бытовой преступностью, с другой — к наказанию тех, кто вынужденно покидает жилье.

«В ситуации кризиса особое значение приобретает скорейшее принятие экстренных мер, которые позволят остановить насилие, переселить пострадавших в безопасное место и обеспечить их доступ к качественной юридической и психологической помощи», — заключили подписавшиеся.

В петиции также даны контакты ее авторов, по которым могут обращаться жертвы насилия:

Карантин Насилие Правозащитники Семья

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