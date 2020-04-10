В России появилась петиция о защите пострадавших от домашнего насилия в условиях карантина. Авторы запустили для них горячую линию
Российские общественные организации, адвокаты, психологи и другие специалисты, работающие с пострадавшими от насилия в семье, просят власти принять срочные меры для обеспечения их защиты
27 марта специальный докладчик ООН по вопросам насилия в отношении женщин Дубравка Симонович заявила о растущей опасности домашнего насилия из-за карантина. Она обратилась к государствам-членам ООН с просьбой принять срочные меры для обеспечения защиты граждан.
«Меры по защите пострадавших должны оставаться доступными или специально создаваться во время кризиса. Они включают доступ к охранным ордерам, убежищам и горячим линиям. Органы полиции должны повысить свои усилия, предоставляя быстрый ответ», — сказала докладчик.
Авторы петиции указывают, что многие страны, которые ввели карантин раньше, чем Россия, уже столкнулись с ростом жертв домашнего насилия. В их числе Китай , Франция , Великобритания , Австралия, Греция, Дания.
«Многолетний опыт работы наших организаций показывает, что в России число случаев насилия в семье значительно возрастает в период, когда люди вынужденно проводят значительное время дома, например, во время праздников или длинных выходных», — отметили они. При этом, по словам специалистов, эффективных мер по защите пострадавших от насилия в семье в России нет.
Сейчас же, подчеркивается в петиции, в органах полиции приостановлен личный прием граждан, обратиться за помощью сейчас можно только по телефону, через электронную почту или почту России. Направленность сил полиции на соблюдение карантина с одной стороны может ослабить контроль за бытовой преступностью, с другой — к наказанию тех, кто вынужденно покидает жилье.
«В ситуации кризиса особое значение приобретает скорейшее принятие экстренных мер, которые позволят остановить насилие, переселить пострадавших в безопасное место и обеспечить их доступ к качественной юридической и психологической помощи», — заключили подписавшиеся.
В петиции также даны контакты ее авторов, по которым могут обращаться жертвы насилия:
- Консорциум женских неправительственных объединений, форма онлайн-обращения за юридической помощью по ссылке;
- правозащитный проект «Зона права» открыл горячую линию по оказанию бесплатной юридической поддержки всем пострадавшим: можно написать по номеру 8(917)897-60-55 в WhatsApp или Telegram;
- центр «Насилию.нет»: 8(495)916-3000, info@nasiliu.net;
- центр «Сестры»: кризисная почта — online@sisters-help.ru;
- центр против насилия в отношении женщин «АННА»: 8-800-7000-600 — телефон доверия для женщин, пострадавших от домашнего насилия, бесплатно с городских и мобильных телефонов;
- проект «Правовая инициатива» 8(499)678-21-37, 8(981)713-20-83 (СМС и звонки);
- женский кризисный центр «Китеж» 8(916)920-10-30 (WhatsApp);
- сеть взаимопомощи «ТыНеОдна», почта — help@tineodna.ru;
- Кризисный центр для женщин 8(812)327-30-00 — психологическая и юридическая помощь, онлайн-приемная есть на сайте, также можно обратиться в центр через соцсети (Facebook, «ВКонтакте», Instagram), юридический чат есть в WatsApp 8(921)303-08-20.