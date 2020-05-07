В Краснодаре вывесили в окнах российские флаги. Что происходит?

В окнах, на балконах и фасадах зданий в Краснодаре в начале мая начали появляться флаги с российским триколором

Напомним, из-за пандемии коронавируса в России перенесли парад Победы и другие мероприятия, которые должны были пройти в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. При этом акцию «Бессмертный полк» решили провести в виде виртуального шествия. Оно будет транслироваться на разных ресурсах — на телеканалах, в интернет-пространстве и на медиаэкранах.

2 мая власти Краснодарского края призвали жителей региона присоединиться к Всероссийской патриотической акции «Флаги России. 9 мая», посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Участником акции, которая проводится впервые, может стать любой желающий. Для этого нужно разместить «в знак единения на своих окнах и балконах российский триколор», сообщили 2 мая в пресс-службе краевой администрации.

Во всех районах и городах края в преддверии 9 мая разместят более 60 тыс. флагов. Их можно будет увидеть на фасадах зданий на центральных улицах и площадях, возле памятных мест, а также на улицах, которые носят имена героев и событий Великой Отечественной, рассказали в департаменте внутренней политики Кубани.

В пресс-службе администрации Краснодара 4 мая сообщили, что во внутригородские округа передали 4 тыс. флагов, к 9 мая их разместят на балконах домов и во всех знаковых местах города.

За несколько дней до Дня Победы горожане заметили в центре Краснодара, а также в спальных районах множество триколоров в окнах и на балконах.