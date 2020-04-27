«Бессмертный полк» из-за коронавируса пройдет онлайн

Краснодарский край, Вся Россия

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Организаторы всероссийской акции «Бессмертный полк» 27 апреля сообщили, что в этом году мероприятие пройдет в онлайн-формате

Напомним, из-за распостранения коронавируса президент Владимир Путин 16 апреля объявил о переносе парада Победы, акции «Бессмертный полк» и других мероприятий, которые должны были пройти в часть 75-летия Победы. На Кубани, например, планировалось провести более десяти акций к памятной дате.

Смотрите фоторепортажи:

27 апреля сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Сергей Макаров сообщил, что акция пройдет в этом году в виде виртуального шествия.

«Онлайн-шествие будет транслироваться на самых разных ресурсах — на телеканалах, там, где это будет согласовано, в интернет-пространстве и на медиаэкранах», — рассказал Макаров на пресс-конференции, посвященной проведению акции.

Чтобы принять участие в онлайн-шествии, нужно авторизироваться на сайте «Бессмертного полка», заполнить форму с информацией о ветеране и добавить его фото. Из созданной базы автоматически будет сформирован видеоряд фотографий участников войны и их родственников, написал RT.

Мэр Краснодара Евгений Первышов в этот же день сообщил, что в краевом центре акция будет транслироваться на медиаэкране на Главной городской площади, в эфире телеканала «Краснодар», на онлайн-площадках и официальных страницах в социальных сетях.

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