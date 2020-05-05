На Кубани полицейские устанавливают участников драки, видео которой размещено в социальной сети

Инцидент произошел в районе часа ночи по улице Сормовской. В настоящее время идут розыскные мероприятия, устанавливаются участники массовой драки, видео которой очевидцы разместили в социальных сетях.

«Около часа ночи 4 мая в отдел полиции Карасунского округа г. Краснодара от местных жителей поступил звонок о шуме во дворе одного из домов по улице Сормовская. Оперативная группа была незамедлительно направлена на место, однако к моменту прибытия полицейских все участники событий скрылись. В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание нарушителей общественного порядка», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.